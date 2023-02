¿Por qué salió Juan José Origel de ‘Ventaneando’? Paty Chapoy y ‘Pepillo’ cuentan la historia

Juan José ‘Pepillo’ Origel se popularizó cuando formaba parte de Ventaneando junto a Paty Chapoy hasta que un día el conductor se despidió de la producción de TV Azteca para presentarse con Televisa, la competencia.

En el marco de la celebración de los 25 años del programa de espectáculos, Origel volvió al set para hablar sobre las razones que derivaron en su salida en 1997. “Fue una decisión que la verdad sí me costó cuando le tuve que decir a Paty… pero también me corriste muy feo”, le dijo entre risas.

“¿Cuál te corrí?, si te fuiste”, le respondió la comunicadora. “¿Te acuerdas cuando tuviste los tamaños para decirme ‘ya me voy porque me voy a Televisa porque me pagan más y ahí me chiquean’?”, añadió.

En su defensa, ‘Pepillo’ aseguró que habló con los altos mandos de la empresa incluido Alberto Ciurana, pero Chapoy argumentó que él quería desmantelar la emisión porque también se llevó a Carmen Armendáriz y el equipo de producción.

“Yo dije que te fuiste como las chachas”, recordó Chapoy, algo que también está en la memoria de su excompañero. “Yo estaba tristísimo, hecho pedazos. Sí, me dio tristeza, les tengo mucho cariño hasta la fecha (…) Sí avisé, yo muy arregladito, nervioso porque Paty no se aparecía y en el último momento entra y me dice: ‘Tú aquí ya no cabes’”.

Sin embargo, Juan José aseguró que debía aprovechar la oportunidad que se le presentó para estar conduciendo solo y si lo hubiera dudado tal vez su carrera tampoco hubiera despuntado.

Martha Figueroa salió entre ‘roces’

Aunque Martha Figueroa también accedió a formar parte de este aniversario vía zoom, en anteriores ocasiones habló sobre los ‘roces’ que tuvo antes de anunciar su salida poco después, en 1998.

Figueroa, que fue parte del elenco original, asegura que después de que fuera invitada a la cobertura del Mundial de Francia 98 con José Ramón Fernández nada volvió a ser lo mismo, pues al regresar le aplicaban la ley del hielo. Además, acusó a Chapoy de obstaculizar algunas de sus ofertas laborales.