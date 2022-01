Flor Rubio gana demanda a Juan José Origel por daño moral

Tras las declaraciones misóginas de parte del conductor Juan José Origel contra su compañera Flor Rubio y luego de un recurso de apelación, finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la razón a la periodista sentando una base para la protección de las mujeres en el medio del espectáculo.

Fue en 2017 que Rubio acudió al Décimo Tribunal colegiado en materia civil para demandar a Origel bajo los cargos de difamación y daño moral luego de unas declaraciones que salieron a la luz un año antes, en donde él asegura que el ascenso en la carrera de Flor Rubio se debió a sus relaciones con directivos de la empresa.

Aunque el primer fallo dio la razón a Rubio, el también conocido como ‘Pepillo’ interpuso una apelación para llegar a la Suprema Corte argumentando que se le grabó sin su consentimiento; el recurso fue rechazado ya que se argumentó que no podía existir una expectativa de privacidad porque tanto él como los presentes en la reunión son periodistas. Ahora, Origel tendrá que indemnizar a su excompañera de La Oreja con una suma económica, aunque la cantidad no ha sido especificada.

Programa ‘La Oreja’

Después de formar parte de Ventaneando en TV Azteca, Juan José Origel decidió emprender un nuevo programa con la competencia. Con Televisa emitió durante siete años La Oreja, de 2002 al 2009, uno de los programas de espectáculos con mayor rating de la televisora al lado de Flor Rubio y Verónica Gallardo.

La propuesta también incluyó el personaje de ‘Tere, la secretaria’, interpretado por Raquel Garza, que se ganó el reconocimiento y la popularidad entre el público mexicano.

¿Cuáles fueron las palabras de Origel?

En 2016, una revista dio a conocer un video en donde ‘Pepillo’ se expresó desfavorablemente de su compañera de conducción del programa de Televisa. “A mí las hipocresías no. A mí en ‘La Oreja’ no me quitó porque yo estaba parado ahí”, comenzó diciendo. Luego, sus palabras se tornaron un poco más agresivas, denotando que su relación no era buena.

“Pero se chingó a la Verónica y a todo el mundo, casada con aquel botijón inmundo que lo dejó ¿no te sabes la historia? Y lo dejó para meterse con uno y con otro hasta llegar a donde está. Esa es Flor Rubio. A mí esa cara de ángel, que ch.. a su madre, te lo juro”.

Ante esto, Origel recurrió a su cuenta de Twitter para ofrecer una disculpa pública a la conductora y su familia, aunque eso no fue suficiente para evitar el pleito legal que recientemente llegó a su final.