Regreso a clases en agosto: SEP ya tiene calendario escolar preliminar para 2026-2027

La SEP ya tiene un borrador de su calendario escolar para 2026-2027.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya cuenta con un primer borrador del Calendario Escolar 2026-2027 para escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, tanto públicas como aquellos colegios particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional.

De acuerdo con este documento preliminar, que aún debe ser aprobado y publicado oficialmente, el calendario escolar consta de 185 días para el ciclo de 2026 a 2027 que iniciará en agosto próximo.

Según este calendario preliminar, el inicio de clases del siguiente ciclo escolar será el 31 de agosto de 2026 y finalizará el 9 de julio de 2027.

El calendario contempla nueve días de suspensión de labores docentes a lo largo del ciclo, así como 20 días de vacaciones para niñas, niños y adolescentes de educación básica durante el año.

Los ‘puentes’ o días de vacaciones del periodo 2026-2027 correspondientes al asueto de invierno y de primavera serían:

Del 21 de diciembre al 5 de enero (donde se suman tres días más, el el 25 de diciembre, el 1 y 6 de enero, por suspensión de labores docentes).

Del 22 de marzo al 2 de abril, por el periodo de Semana Santa 2027.

Así es el borrador del Calendario Escolar 2026-2027 de la SEP. (Cuartoscuro | SEP)

Además, habrá ocho días marcados como día de Consejo Técnico Escolar, Sesión Ordinaria, un viernes cada mes.

Este primer borrador del Calendario Escolar 2026-2027 también incluye el periodo de preinscripciones para nivel preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria para el siguiente periodo 2027-2028, que se llevará a cabo en las dos primeras semanas de febrero de 2027, del 2 al 12 de dicho mes.

En mayo pasado, el titular de la SEP, Mario Delgado, criticó que el calendario escolar vigente contemple entre 185 y 200 días, al considerar que durante el último mes de clases las aulas están abiertas “sin un propósito”, esto luego de que se intentara hacer un recorte de las clases en el marco del Mundial 2026.

Delgado dijo que después del 15 de junio el periodo escolar “cae” y en realidad se usa para la descarga administrativa, no para la impartición de clases como tal.

“Se mantienen las aulas abiertas realmente sin un propósito pedagógico, solo por cumplir un conteo. Se desvirtúa la dignidad docente y se convierte la escuela en una estancia forzada”, dijo el titular de la SEP en mayo.

El actual calendario de la SEP contempla al menos 185 días que pueden extenderse a 200 días, según la Ley General de Educación, iniciativa por el expresidente Enrique Peña Nieto aprobada en 2016.

La modificación realizada en 2016 establece que: “la reforma al calendario escolar para ofrecer la posibilidad de que las escuelas opten por un calendario de 185 días, ampliando la duración de la jornada escolar, o bien de 200 días conservando la actual estructura de dicha jornada”.

El documento de la SEP, que aún debe ser oficializado, también incluye el calendario escolar de 195 días para el ciclo lectivo 2026-2027, que aplica para las escuelas de educación normal y para la formación de maestras y maestros de educación básica.

Este calendario para la formación docente inicia su ciclo el 31 de agosto y concluye e 13 de julio de 2027. También contempla periodos vacacionales para invierno y primavera, así como días de asueto, días de consejo técnico y periodos de planeación docente.

El calendario escolar 2026-2027 de la SEP entrará en vigor hasta que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).