Así consiguió una casa la familia del Pato Merlín en CDMX con apoyo de Sheinbaum

¿Cómo obtuvo una vivienda la familia del Pato Merlín? Esto explicó Sheinbaum (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/@Vivienda_CDMX)

La familia del Pato Merlín estrenó casa. Karla Gómez, dueña de la mascota no oficial del Mundial, confirmó que recibió apoyo para acceder a un departamento en la Ciudad de México.

Gómez contó que durante su visita a Palacio Nacional, el pasado 22 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum le preguntó si necesitaban algo. En ese momento le explicó que requería ayuda para conseguir una vivienda propia, pues su familia vivía en un local comercial.

“Nosotros, antes de conocerla, vivíamos en un local, sobre Vértiz y Arcos de Belén; vivíamos en un local mi familia y yo. No decíamos esto por temor a que la delegación nos lo pudiera quitar, entonces siempre decíamos que vivíamos en una casa cuando no era cierto”, recordó Karla Gómez durante la mañanera de este 10 de julio.

La mujer mostró a la presidenta las condiciones en las que vivía su familia y explicó cómo realizaban sus actividades cotidianas en un inmueble que no contaba con el espacio suficiente para cubrir sus necesidades básicas.

Por ello, la mandataria ofreció gestionar el apoyo para que la familia pudiera acceder a una vivienda. Para ese fin, se comunicó con Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, e Inti Muñoz Santini, titular del Instituto de Vivienda.

La presidenta y la dueña del Pato Merlín subrayaron que no se trata de un regalo, ya que la familia pagará el valor de su nuevo domicilio.

“Le pregunté: ‘Karla, ¿qué necesitan, qué necesita tu familia?’, porque se hizo muy famoso el pato Merlín, pero quien está detrás es una familia (...) Como en la Ciudad de México no estamos haciendo mucha Vivienda del Bienestar, sino que la jefa de Gobierno está desarrollando vivienda, hablamos con Clara e Inti Muñoz”, compartió la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Cómo conseguir un departamento con ayuda del Gobierno?

En la capital del país, otras personas también pueden acceder a una vivienda mediante el Instituto de Vivienda, a través del Programa de Vivienda en Conjunto.

Esta política pública otorga financiamientos para proyectos habitacionales sin cobrar intereses y da prioridad a personas de bajos ingresos y a sectores en condición de vulnerabilidad.

El programa contempla siete modalidades de financiamiento, entre ellas vivienda nueva terminada, adquisición de vivienda y arrendamiento con opción a compra.

¿Cuáles son los requisitos del Programa de Vivienda en Conjunto?

El Gobierno de la Ciudad de México estableció reglas de operación para garantizar que estos apoyos lleguen a quienes más los necesitan.