Sheinbaum no descarta llamada con Trump para aclarar si FBI capturó al ‘Mayo Zambada’

Una de las primeras órdenes ejecutivas firmadas por Trump fue la que clasificó a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Claudia Sheinbaum no descartó una llamada con Donald Trump para bajar la tensión por la presunta participación del FBI en la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

La presidenta remarcó que por ahora, el Gobierno de México plantea que el asunto se resuelva entre la Fiscalía General de la República (FGR) y el Departamento de Justicia de EU.

“En todo caso, lo podemos hablar con el presidente Trump en su momento. No lo hemos planteado directamente, pero lo podemos hacer”, dijo en la ‘mañanera’ de este 10 de julio.

México y Estados Unidos viven otro momento de tensión después de que un reportaje publicado por Luis Chaparro, periodista especializado en narcotráfico, expuso fotografías de la avioneta en la que Ismael ‘El Mayo’ Zambada fue trasladado a EU.

La aeronave fue donada al War Eagles Air Museum en Nuevo México, y expuesta como parte del operativo que el FBI desplegó para arrestar al confundador del Cártel de Sinaloa.

Ken Salazar niega que mintió a México sobre captura del ‘Mayo’

La relevación ‘enardeció’ a México pues el entonces embajador Ken Salazar dijo al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que Estados Unidos no había participado en el arresto de uno de los capos mexicanos de la droga más elusivos.

“Es algo que tienen que revisar tanto Relaciones Exteriores como la Fiscalía General de la República (...) Es muy relevante si un embajador de Estados Unidos le mintió al Gobierno de México”, dijo en la ‘mañanera’ del martes 7 de julio.

La Fiscalía de Ernestina Godoy admitió que si bien puede hacer una investigación contra Ken Salazar, el exfuncionario del Gobierno de EU está protegido de cualquier sanción gracias a la inmunidad diplomática.

En un mensaje en su cuenta de X, Ken Salazar insistió en que el FBI no tuvo conocimiento ni dispuso de agentes para el arresto del ‘Mayo’ Zambada.

“La presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho una pregunta: ‘¿Quién dice la verdad?’ (...) Nos comunicamos con el Gobierno mexicano para decir que no era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación. La verdad es la verdad", publicó.

El exembajador adelantó que revelará más detalles sobre el arresto de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en su libro Borderlands: Mi lucha por una América inclusiva que será publicado el próximo 28 de julio.