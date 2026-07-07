Ken Salazar responde a Sheinbaum: FBI no participó en detención del ‘Mayo’ Zambada

El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, negó que su país interviniera en su operación para el secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada.

El exembajador estadounidense, Ken Salazar, negó que el gobierno de Estados Unidos supiera de la operación para detener a Ismael “El Mayo” Zambada y a Joaquín Guzmán López.

“Miren, de la operación no lo sabíamos nosotros, no la sabía los Estados Unidos, no lo sabía nadie de los Estados Unidos y eso se lo comuniqué muy claramente a todos los oficiales de México, también el fiscal Garland y otros en mucha comunicación para decirlo claro, no fue nuestra operación”, explicó en una entrevista con Jorge Ramos.

Las declaraciones ocurrieron tres días antes de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum acusara al FBI de ocultar su participación en la captura de Zambada y cuestionara si Salazar había mentido al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante la insistencia de Jorge Ramos sobre si Estados Unidos tuvo un papel en la detención, Salazar se limitó a decir: “Participamos en detenerlos en llegar acá”.

El diplomático también elogió el trabajo del gobierno de Claudia Sheinbaum en cuanto a la extradición a Estados Unidos de narcotraficantes.

“Lo hemos visto y la presidenta Claudia Sheinbaum con su nuevo equipo, con Omar García Harfuch, han hecho bastante de este trabajo. Nosotros le habíamos hecho estas peticiones al gobierno anterior que deberían de llevar a estos (narcotraficantes) que ya estaban muchos de ellos en las prisiones de México, extraditarlos a los Estados Unidos. Eso pasó ya llegando la presidenta Sheinbaum”, explicó.

EU habría violado la soberanía de México por la detención del ‘Mayo’ Zambada

Durante la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum este 7 de junio, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que, de confirmarse la participación del FBI en la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada el 25 de julio de 2024 sin informar al gobierno de México, se configuraría una violación a la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de los Estados Americanos.

“Las versiones son contradictorias, alguien mintió. De confirmarse la participación del FBI sin informar al gobierno de México representa una violación a la Carta de las Naciones Unidas, a la Carta de los Estados Americanos, a la Constitución de México y a la Ley de Seguridad. Lo más relevante, en su caso, es quién hace y quién ha hecho acuerdos con la delincuencia organizada. El gobierno mexicano no hace pactos criminales con nadie”, comentó en la mañanera.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fiscalía General de la República (FGR) revisarán si el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, incurrió en alguna violación en caso de haber mentido al gobierno mexicano sobre la participación de agentes del FBI en la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Reconoció que los embajadores gozan de inmunidad diplomática; sin embargo, señaló que será necesario determinar si existió alguna falta.

“Es algo que tienen que revisar tanto Relaciones Exteriores como la Fiscalía General de la República; obviamente, todos los embajadores gozan de inmunidad diplomática (...). Entonces es muy relevante si un embajador de los Estados Unidos le mintió al gobierno de México”, dijo.