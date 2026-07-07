Concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes llega a cines: Cuándo se estrena, preventa y dónde ver

Estos son los detalles de las funciones especiales del concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes en cines. (Foto: Shutterstock/amazon/ChatGPT)

El legado del ‘Divo de Juárez‘ llega a las salas de cine, donde sus fans pueden revivir una de las presentaciones más importantes de su carrera gracias a una función especial que lleva a la pantalla grande el concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes.

La proyección cuenta con algunos de los mayores éxitos del cantante mexicano, entre ellos ‘Así Fue’, ‘La diferencia’, ‘Querida’ y ‘Hasta que te conocí’, interpretados durante una de las noches más emblemáticas de su trayectoria artística.

Fue la cadena Cinemex quien confirmó el estreno de este concierto como parte de su programación especial, por lo que admiradores tienen la oportunidad de disfrutar nuevamente de una presentación que marcó un antes y un después la trayectoria artística de Juan Gabriel.

Juan Gabriel en su show de 1990, en el Palacio de Bellas Artes. (Foto: YouTube: Juan Gabriel)

¿Cuándo se estrena ‘Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes’ en Cinemex?

De acuerdo con la información compartida por Cinemex en sus redes sociales, ‘Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes’ llega a las salas de cine el próximo viernes 28 de agosto.

Hasta el momento, la empresa de entretenimiento no ha informado si la proyección estará disponible en todos sus complejos o únicamente en algunas sucursales seleccionadas, por lo que se espera que en las próximas semanas dé a conocer la cartelera completa.

¿Cuándo inicia la preventa de boletos para el concierto de Juan Gabriel?

La preventa de boletos para la función del concierto de Jaun Gabriel en Bellas Artes comienza el martes 28 de julio.

Aunque todavía no se revela el precio oficial de las entradas, la función pertenece a la categoría Cinemex Alternativo, categoría en la que normalmente se exhiben conciertos, documentales y eventos especiales.

Con base en funciones similares, el boleto para adulto suele rondar los 130 pesos, aunque el costo puede variar dependiendo del complejo. Además, quienes compren sus entradas mediante la aplicación móvil o el sitio web, Cinemex aplica un cargo por comisión aproximado de 8 pesos por boleto.

¿Cómo fue el primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes?

La presentación en Bellas Artes se convirtió en uno de los momentos más importantes de la carrera de Juan Gabriel. ‘El Divo de Juárez’ estuvo en cuatro ocasiones en el recinto durante 1990.

Acompañado por mariachi, orquesta y un amplio repertorio de éxitos, el cantante ofreció una actuación con canciones como ‘Así Fue’, ‘Amor Eterno’, ‘Abrázame Muy Fuerte’, ‘Noa Noa’ y ‘La diferencia’.

Con el paso de los años, aquella presentación se consolidó como una de las más representativas del artista y continúa siendo una de las favoritas de sus seguidores.

¿Cuándo murió Juan Gabriel?

Juan Gabriel falleció el 28 de agosto de 2016, a los 66 años, a causa de un infarto agudo al miocardio mientras se encontraba en Santa Mónica, California.

Su muerte conmocionó a millones de personas en México y otros países de habla hisana. Días después, el Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas para rendirle un homenaje póstumo, al que asistieron miles de admiradores para despedirse del compositor y recordaron algunos de sus temas más populares como ‘Querida’, ‘Hasta que te conocí’, ‘No tengo dinero’ y ‘Amor Eterno’.