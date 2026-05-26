Trabajadores de Cinemex denuncian problemas financieros en la empresa: ‘Ya no es rentable’

Trabajadores de Cinemex advierten por la grave situación financiera en la que se encuentra la cadena de cines.

En los últimos años, la empresa mexicana de entretenimiento Cinemex ha comenzado a mostrar severos problemas financieros que se ven reflejado en sus servicios al cliente, pero sobre todo en el bolsillo de su clase trabajadora que opera en el Estado de México (EMX) y en gran parte del país, así lo narran sus propios trabajadores.

Desde finales del 2025, empleados denunciaron que Cinemex ya no era el mismo de antes, su calidad disminuyó y los bonos que generalmente les entregaban a sus mejores empleados poco a poco se fueron diluyendo e incluso ya ni les renuevan el uniforme.

Ya no es rentable trabajar en Cinemex

Arturo Rodríguez Martínez, es un exempleado de la empresa y contó que ya no es rentable trabajar en Cinemex, pues poco a poco dejaron de valorar el trabajo de su personal y comenzaron a cargarle la mano a aquellos que siguen todavía laborando con la empresa.

El detalle está en que te despiden, según para ahorrar, pero la verdad el trabajo aumenta y uno tiene que hacerlo, eso no es justo porque ni si quiera nos dan bonos extras”.

Ana Martinez Sandoval es otra exempleada que denunció la inexistencia del reparto de utilidades, bajo el argumento de que Cinemex no ha tenido un buen año y por lo tanto no tendrán recursos para cumplir con este incentivo que generalmente dan las empresas que gozan de estabilidad financiera.

Empleados de Cinemex han manifestado que la cadena de cines no les ha entregado las utilidades correspondientes al año. (Quadratín)

Este año me dijeron que tampoco les dieron reparto de utilidades, bueno el año pasado tampoco y ya muchos compañeros empezaron a renunciar, porque encima de todo, los gerentes dan un mal trato, los que se quedan en realidad están por necesidad, muchos de ellos son estudiantes”.

A través de redes sociales se difundieron fotografías de la protesta organizada por trabajadores de Cinemex, donde denuncian que una vez más no recibieron el reparto de utilidades porque la empresa se encuentra con problemas financieros.

Se pudo comprobar que empleados de sucursales de la Ciudad de México y del Estado de México (EMX), colocaron en sus áreas de trabajo cartulinas donde expresaban su inconformidad.

Algunas decían “este cine opera gracias al staff que este año no recibieron utilidades”, “No hubo utilidades, pero sí hubo ¿Quieres agrandar tus palomitas?”; ¿Mucho tiempo en la fila para pasar? Yo llevo esperando cinco meses mis utilidades; ¿Enojado porque tus palomitas están caras? Imagínate yo que el cine se declaro en quiebra y no tendré utilidades.

Estas fueron algunas de las consignas que se leen en la protesta nacional que se efectúan en diferentes plazas del país, los trabajadores de Cinemex, una empresa de entretenimiento con gran presencia en el Estado de México (EMX).

Cinemex con presencia nacional

A nivel nacional, Cinemex cuenta con alrededor de 351 complejos y más de 3 mil pantallas distribuidas en 104 ciudades del país. Este corporativo concentra aproximadamente el 31 por ciento del mercado nacional de exhibición cinematográfica, solo detrás de Cinépolis.

La empresa genera más de 14 mil empleos directos en México entre operación de complejos, administración y servicios. El Edomex destaca como uno de los mercados más relevantes para la cadena por su conexión con la Zona Metropolitana del Valle de México y el crecimiento de corredores comerciales e industriales.