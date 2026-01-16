¡Boletos de cine a 29 pesos!: Salas participantes, fechas y lo que debes saber de la promoción de Cinemex

Los boletos de Cinemex estarán a 29 pesos en horarios específicos; te compartimos cuáles son. (Foto: Imagen generada con IA Gemini / Unsplash)

¡La antesala de la temporada de premios ya comenzó! Mientras esperamos conocer la lista completa de las películas nominadas a los Premios Oscar 2026, Cinemex empezó a calentar motores con una promoción: boletos a 29 pesos.

Actualmente, la cartelera incluye estrenos muy esperados como Avatar: Fuego y cenizas, la tercera parte de la saga de James Cameron; La Empleada, nueva cinta protagonizada por la actriz Sydney Sweeney; y Zootopia 2.

Antes de que corras a tu sala de cine más cercana, es importante que consideres que existen algunas restricciones y condiciones para obtener los boletos con descuento, ya que solo aplica en ciertas salas y horarios específicos.

¿Qué días estará el cine a 29 pesos? Estas son las fechas y horarios

La cadena de cines de Germán Larrea compartió a través de sus redes sociales que la Cinemex Manía está de regreso con descuentos en sus entradas. Los boletos a 29 pesos se podrán conseguir del 22 de enero al 11 de febrero.

Lo mejor de esta promoción es que las entradas tendrán descuento toda la semana; sin embargo, aplicará únicamente en horarios especiales, que son los siguientes:

De lunes a jueves: los boletos a 29 pesos se pueden conseguir antes de las 4:00 de la tarde.

De viernes a domingo: los boletos a 29 pesos se pueden conseguir antes de las 2:00 de la tarde.

Cinemex anunció una promoción de boletos a 29 pesos en algunas funciones del cine. Fotoarte: El Financiero Crédito: Shutterstock / IA

Si compras tus entradas después de los horarios indicados, los precios serán los mismos que en un día normal. Toma en cuenta que la promoción está disponible en taquillas físicas, en la página web y en la app de Cinemex.

No obstante, si decides comprar en la aplicación o en el sitio web, es posible que el costo final sea ligeramente mayor a 29 pesos debido a los cargos por servicio.

¿En qué salas Cinemex ofrece boletos a 29 pesos?

Cinemex explicó que la promoción no aplica en todas sus salas. Los boletos de 29 pesos solo estarán disponibles en:

Salas tradicionales

Salas premium

Formatos 2D, 3D y Atmos

La promoción no aplica para formatos IMAX ni para funciones en 4D. Tampoco habrá descuentos en las salas que ofrecen los conceptos Market o Platino, de acuerdo con la cadena de cines.

¿Para qué películas no está disponible la promoción de Cinemex?

No todo es color de rosa con la Cinemex Manía, ya que la promoción no aplica para la compra de entradas a premieres, funciones especiales ni preventas, como la que actualmente está en curso para el reestreno de El Señor de los Anillos.

Además, Cinemex señaló que Stray Kids: The dominATE Experience, el documental de la gira musical más reciente del grupo, tampoco entra dentro de la promoción de boletos a 29 pesos.

La cadena añadió que el descuento no es acumulable, por lo que no se podrá combinar con otras promociones.

¿Cuándo es el día de 2x1 en Cinépolis?

¡No solo Cinemex! Sin duda, este es un gran mes para los cinéfilos, ya que Cinépolis también contará con promociones antes, durante y después de la entrega de los Premios Oscar 2026.

En este caso, los boletos estarán al 2x1 en salas tradicionales y en funciones antes de las 5:00 de la tarde. La promoción no aplica después de este horario ni en salas 3D, 4DX, IMAX o VIP.

Estos son los detalles y restricciones de la promoción de Cinépolis. (Foto: IAGemini/Freepik)

La promoción 2x1 de Cinépolis ya está disponible y se extenderá hasta el miércoles 18 de marzo. Recuerda que, si compras tus entradas en línea, se aplicará una tarifa de 6 pesos por boleto debido a los cargos por servicio.