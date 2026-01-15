BTS regresa a la acción con ‘ARIRANG’: ¿Cuándo es la preventa y lanzamiento de su nuevo disco?

BTS lanzará su próximo álbum de estudio, llamado 'ARIRANG'. La preventa inicial la noche del 15 de enero en México.

Definitivamente, 2026 es el año del ARMY, pues además de que BTS anunció conciertos en México, la banda de K-Pop dio a conocer detalles del que será su quinto álbum de estudio, que se puede adquirir en preventa.

La banda conformada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook compartió a través de Weverse, donde se puede adquirir la membresía ARMY, el nombre y fecha de lanzamiento de su nuevo material.

Además, en las próximas horas se podrá adquirir en preventa, para que tengas asegurado lo más reciente de la agrupación, que regresa después de su servicio militar en Corea.

¿Cómo se llama el nuevo álbum de BTS? Lo que sabemos de ‘ARIRANG’

Este lanzamiento es su primer álbum en cuatro años desde Proof, antología publicada en 2022, antes de cumplir con su servicio militar. Además, es el primer disco de estudio en seis años tras BE, publicado en 2020, en pleno apogeo de la pandemia.

Este nuevo álbum se titula ARIRANG, y con ello ofrece un preámbulo de su contenido, pues en coreano, esta palabra significa ‘mi amada’ o ‘bella amada’ en español gracias a que combina ‘Ari’ (hermosa) y ‘Rang’ (amada o novia), lo que significarían letras cargadas de amor, afecto y ternura, aunque también puede haber algunas que evoquen desamor, nostalgia y reencuentro (como el del Bangtan).

Los chicos de BTS darán tres conciertos en México. (Foto: Shutterstock)

Lo cierto es que su nuevo material llevará las emociones del ARMY a flor de piel, pues además hace referencia a una canción folklórica, muy popular en Corea del Sur. En los próximos conciertos presentarán las 14 canciones que confirman ARIRANG.

Versiones de ‘ARIRANG’

El quinto álbum de estudio de BTS tendrá un total de 16 versiones, entre CD, vinilos y sets especiales que incluirán material especial de la boyband surcoreana.

Ediciones Estándar (CD)

ARIRANG (Rooted in Korea Ver.). Contiene Photobook (84p), Badge (pin), set de 7 Photocards con holder, Póster y CD. Estilo enfocado en las raíces coreanas. ARIRANG (Rooted in Music Ver.) Contiene Photobook (82p), set de 7 Film Photos, set de 7 Photocards con holder, Libro de letras y CD. Estilo enfocado en la esencia musical. ARIRANG (Living Legend Ver.) Contiene Poster Book (54p), set de 7 Archive Tags, Sticker Pack (2 láminas), Libro de letras (32p), Dust Jacket (cubierta especial) y CD.

Edición Digital y Especial

ARIRANG (Weverse Albums ver.) Contiene Card Holder, set de 9 Photocards, 1 QR Card (aleatoria de 4) y guía de usuario. ARIRANG (Travel Tag CD Box Set) Contiene Caja tipo set, Jewel Case con Booklet (4p), Travel Tag (etiqueta de viaje) y Póster.

Ediciones en Vinilo (LP)

Modern Korea Vinyl: Contiene Vinilo negro, Photobook (36p), Inner Sleeve y Póster. Group Red Vinyl: Contiene Vinilo color rojo, Libro de letras y Póster. Standard Vinyl (7 versiones individuales). Hay una versión por cada integrante con colores de disco específicos: RM: Silver | Jin: Pink | SUGA: Clear | j-hope: Cream Jimin: Burgundy | V: Velvet Red | Jung Kook: Orchid. Incluye Vinilo del color correspondiente, Póster y Libro de letras (personalizados por miembro). Deluxe Vinyl (B&W y Color Ver.) Ediciones premium que incluyen: Vinilo, Photobook (20p), Slipmat (tapete para el tornamesa), set de 8 Postcards, set de 7 Photocards con holder y Póster.

¿Cuándo se estrena ‘ARIRANG’?

El lanzamiento oficial de ARIRANG será con la primavera, es decir, el próximo 20 de marzo a partir de las 13:00 horas, tiempo local, lo que significa que a México llega un poco antes.

La fecha y hora de estreno de ARIRANG es el 19 de marzo a las 22:00 horas, tiempo del centro de México. A partir de entonces, se enviarán los discos adquiridos en la preventa.

Preventa de ‘ARIRANG’, álbum de BTS: Fecha, horario y cómo comprar

Para aquellos miembros del ARMY que quieran adquirir antes que nadie el disco de BTS, ¡enciendan sus alarmas!, pues en México es este mismo jueves.

La preventa de ARIRANG comienza el 16 de enero de 2026 (viernes) a las 11:00 horas, tiempo de Seúl, Corea del Sur. Esto quiere decir que en México es a las 20:00 horas del 15 de enero.

Se puede adquirir en todo el mundo a través de Weverse Shop y Universal Music Store, mientras en Corea hay puntos de venta físicos para adquirir la preventa.