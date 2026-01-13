¡Al fin cantará ‘Dynamite’! Marcelo Ebrard celebra regreso de BTS a México: Esta es su historia como ARMY

Marcelo Ebrard es un integrante del ARMY, fandom del grupo de K-Pop BTS. (Foto: Shutterstock/Cuartoscuro)

Marcelo Ebrard celebró el anuncio de los conciertos de BTS en México, que regresa con una gira mundial en 2026, pero que el actual secretario de Economía lo festejara no es sorpresa, pues desde hace tiempo demostró que es su fan.

El grupo BTS se mantuvo alejado de los escenarios debido a que los integrantes tuvieron que cumplir con el servicio militar obligatorio de Corea del Sur, pero tras la salida de Suga en junio de 2025, la banda se prepara para su gira mundial.

Y el suceso lo festejó Ebrard en una publicación que realizó en su cuenta de X, quien anteriormente dijo que esperaba el regreso del grupo de pop coreano para finalmente cantar ‘Dynamite’ en vivo.

Marcelo Ebrard es fan de BTS, así lo demostró el secretario de Economía

Marcelo Ebrard demostró que es integrante del ARMY (nombre del fandom de BTS) cuando en 2022 publicó videos durante su visita a Corea del Sur, todavía como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el sexenio de AMLO.

El entonces canciller acompañó sus publicaciones con canciones de BTS, principalmente ‘Dynamite’, una de las más populares.

Después de compartir su gusto por el tema musical, publicó un video en su cuenta de TikTok donde les mandaba un saludo a los fans de la banda en México.

En 2023, durante su campaña para la candidatura presidencial, Ebrard prometió traer a BTS a México en cuando los ‘Idols’ terminaran su servicio militar: "En 2025, nada más que acaben su servicio militar o 2024, órale los traemos“, comentó en su visita a una convención de anime y cultura asiática.

El mismo año, el político mexicano tuvo una visita al programa de radio de Jessie Cervantes, donde reafirmó que es integrante del ARMY:

“BTS es el mejor, sí, soy fan, debo esperar a qué vengan para cantar ‘Dinamite’, me gusta mucho el pop coreano, es padrísimo”, declaró brevemente.

Ahora, el secretario de Economía compartió su gusto por el regreso de BTS a México con un breve mensaje en su cuenta de X, donde compartió las fechas del World Tour.

¿Cuándo son los conciertos de BTS en México?

BTS confirmó conciertos en México durante su gira 2026 y todos se llevan a cabo en mayo dentro del Estadio GNP Seguros, las fechas son las siguientes:

Jueves 7 de mayo de 2026

Sábado 9 de mayo de 2026

Domigno 10 de mayo de 2026

Pero, para adquirir los boletos anticipadamente se debe tener un registro en la membresía ARMY, en caso de no tenerla entonces puedes adquirir las entradas en la venta general programada para el sábado 24 de enero a partir de las 9:00 a.m. del tiempo del centro de México.

En ambos casos, los boletos se compran en la plataforma Ticketmaster.

¿Cuántas veces ha venido BTS a México?

BTS ya vino en 3 ocasiones a la CDMX, dos de ellas en eventos donde se presentaron distintos grupos de K-Pop.

La primera de ellas fue en octubre de 2014 en la Arena CDMX, visita en la que compartieron escenario con bandas como EXO.

En 2015 ocurrió su primera visita solos con un show en el Pabellón Oeste, cerca del Palacio de los Deportes.

La última ocasión que los intérpretes de ‘My Universe’, junto a Coldplay, pisaron tierras aztecas fue en 2017 en el K-CON, celebrado en Arena CDMX, junto con grupos como Astro y Monsta X.