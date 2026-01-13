¡Como ‘Dynamite’! Así llegaron los memes de BTS tras anunciar su regreso a México

El anuncio de los conciertos de BTS en México desató una oleada de memes en redes sociales.

¿Tú qué sabes de emoción, si tu banda favorita no regresa después de casi 10 años? BTS viene a México este 2026, y todo el ARMY está lo que le sigue de emocionado, tan así que ya se dieron a la tarea de compartir memes.

No es un secreto que el ARMY es uno de los fandoms más poderosos en cuanto a artistas de K-Pop se refiere, y es por eso que frases como 'BTS WORLD TOUR IS COMING’ y ‘BTS COMEBACK IS COMING’ son tendencia desde hace horas.

Desde antes de conocer las ciudades ‘elegidas’, el fandom compartía memes con una carga de emoción y nervios detrás. Tras el anuncio, la membresía ARMY es de los productos más solicitados, pues con esta se puede acceder a la preventa Weverse para BTS en México.

BTS en México: ¿Cuándo y dónde son sus conciertos?

Tras cumplir con su servicio militar, BTS regresó a los escenarios, y este 13 de enero era fecha clave, pues anunciarían las ciudades que forman parte de su World Tour, con 34 países y 79 shows en puerta.

Desde entonces, el ARMY se mostró nervioso por saber si México estaría incluido en estas fechas, lo cual se descubrió en punto de las 9:00 horas: BTS dará tres conciertos en el Estadio GNP Seguros de la CDMX este año. Las fechas seleccionadas son:

7 de mayo de 2026

9 de mayo de 2026

10 de mayo de 2026.

El calendario de BTS World Tour coloca a México como una de las primeras paradas, pues la agrupación inicia gira el próximo 9 de abril con tres noches en Goyang, Corea del Sur, antes de dirigirse a Tokio, Japón. Luego, el tour llega a Norteamérica con presentaciones en Tampa, Florida y El Paso, Texas.

Fechas clave para venta de boletos

Para este evento no habrá preventa bancaria a diferencia de otros conciertos. En su lugar está la preventa Weverse, exclusiva para fans con su membresía ARMY activa.

Dos días después llega la venta general para las tres fechas, márcalas en tu calendario:

Preventa ARMY en Ciudad de México: el jueves 22 de enero de 2026 para los conciertos del 7 y 9 de mayo; viernes 23 de enero de 2026 para el show del 10 de mayo, ambos de 9:00 a 21:59 horas (hora local).

Venta general en México: sábado 24 de enero de 2026, a partir de las 9:00 horas (hora local).

Memes de BTS en México

El último concierto de BTS en México fue en 2017, cuando se presentaron en la Arena Ciudad de México junto a otras bandas como Eric Nam, EXID, NCT 127, Red Velvet, Astro, Infinite H y Monsta X, con motivo de la KCON México.

Desde entonces, algunos de sus integrantes se presentaron, como J-Hope, que vino a México en 2025. Es por eso que el regreso de la banda surcoreana marca un hito histórico, al menos para el ARMY, que se desató con memes, como los de Bad Bunny en México.

La emoción por este concierto en territorio azteca es el tema principal, aunque también hay otros relacionados con la compra de entradas, pues esperan que estas no sean tan costosas.

Como la esperanza (y los memes) son lo último que muere, te compartimos algunos de los más divertidos, para que compartas la emoción con el fandom de BTS en México, que no pueden esperar a que sea mayo para corear temas como ‘Butter’, Dynamite’ y ‘My Universe’.

Los mejores memes del ARMY sobre el regreso de BTS a México. (Foto: Captura de pantalla x.com)

