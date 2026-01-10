Sí ‘hace falta’: ¡Regresa Cristian Castro al Auditorio Nacional! Fechas, boletos y lo que debes saber

Cristian Castro dará dos conciertos en el Auditorio Nacional el 10 y 11 de marzo.

México le dijo ‘Vuélveme a querer’ al cantante Cristian Castro, y este respondió con un par de fechas confirmadas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México como parte de su gira Desde el Corazón Tour 2026.

Con dos fechas confirmadas en la CDMX, Cristian Castro regresa a México para deleitar a sus seguidores con temas como ‘Yo quería’ y ‘No podrás’.

"Después de años de espera, el reencuentro finalmente llega (…) dos noches donde la música, la nostalgia y la emoción se viven en su máxima expresión", escribe PARS Productions en sus redes sociales.

A diferencia de otros conciertos en México, para este no habrá preventa, así que todos los seguidores del cantante tienen la misma posibilidad de adquirir su entrada.

¿Cuándo y dónde son los conciertos de Cristian Castro 2026 en México?

Las citas para ver en vivo a Cristian Castro, hijo de Verónica Castro, y entonar con él algunos de sus más grandes éxitos son los próximos 10 y 11 de marzo en punto de las 20:30 horas.

El ‘coloso de Reforma’ será testigo de dos noches mágicas con el cantante mexicano, quien regresa después de una gira que incluye países como Ecuador, Chile y Argentina.

Venta de boletos para ver a Cristian Castro en CDMX: ¿Cómo y cuándo comprarlos?

¡Prepárate! Si quieres acudir a alguno de los conciertos de Cristian Castro, la venta general se abre el próximo 15 de enero de 2026 a partir de las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

Para adquirir tus entradas, es necesario ingresar a la página de Superboletos, o puedes hacerlo desde la aplicación de la plataforma. Las entradas se podrán adquirir hasta a 6 meses sin intereses con tarjetas Banorte, Santander y American Express (AMEX).

Recuerda que debes tener una cuenta vigente. Te recomendamos tener tu cuenta lista minutos antes de que comience, pues es posible que la fila virtual para el concierto se sature rápidamente.

¿Cuándo salen los precios de los boletos?

Hasta el momento se desconoce el costo oficial de las entradas para ver a Cristian Castro en vivo. Aunque hay algunas cuentas de insiders publicando precios, estos se sabrán hasta la venta general.

Cristian Castro tendrá dos shows en CDMX. (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Cristian Castro en ‘Desde el Corazón Tour 2026′, gira que celebra su legado musical

La gira Desde el Corazón Tour 2026 marca el regreso de Cristian Castro a los grandes escenarios con una serie de conciertos que incluye fechas clave en la Ciudad de México y promete una experiencia emotiva.

Representa un nuevo capítulo en la carrera de Cristian Castro, concebida como un recorrido por sus más grandes éxitos y un acercamiento directo con su público después de años de presencia en la escena musical latina.

El título de la gira apunta a una conexión profunda entre el cantante y la audiencia, con un repertorio que abarca desde sus baladas más emblemáticas hasta piezas que han consolidado su legado en el pop romántico en español.

Dicha serie de shows podría extenderse hacia otros escenarios dentro de Iberoamérica. Hasta ahora, solo se han confirmado los dos shows del Auditorio Nacional y uno más el 20 de marzo en el Domo Care de Monterrey, Nuevo León.