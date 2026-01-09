‘Rompí a Pedro’: Alan Cumming explica cómo fue el accidente de Pascal en rodaje de ‘Avengers: Doomsday’

Si algo nos han enseñado las películas de X-Men es que bajo ningún motivo debes molestar a un mutante, una lección que aprendió “a la mala” el actor Pedro Pascal, quien sufrió un accidente mientras filmaba una escena con Alan Cumming, intérprete de Nightcrawler.

Hasta ahora se desconocía que el protagonista de The Last of Us se había lesionado durante las filmaciones de Avengers: Doomsday; sin embargo, fue Cumming quien dio a conocer los pormenores del incidente, muy a su estilo y con un toque de humor.

El actor, quien da vida a uno de los X-Men, habló abiertamente de su experiencia en el rodaje de la cinta luego de que el más reciente tráiler de Avengers: Doomsday confirmara el regreso de los mutantes al Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Cómo fue el accidente de Pedro Pascal en ‘Avengers: Doomsday’?

Avengers: Doomsday comenzó a grabarse en marzo del año pasado; sin embargo, fue hasta ahora que se dio a conocer el accidente del también actor de la franquicia Star Wars.

Esto se debe a que Alan Cumming fue invitado al programa Jimmy Kimmel Live, donde habló sobre su experiencia en el rodaje de la nueva película de Los Vengadores y relató su primera interacción con el actor chileno.

“Lo gracioso fue mi primera escena con Pedro. Se lastimó el cuello (...), así que rompí a Pedro”, comentó. El conductor Jimmy Kimmel se mostró sorprendido y bromeó al preguntarle si era posible que Mr. Fantástico, papel que interpreta Pedro Pascal, se lesionara, ya que es de “goma”.

Pedro Pascal es el protagonista de 'Los 4 fantásticos', donde encarna a Reed Richards. (Foto: EFE/Marvel Studios/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA) (Marvel Studios/EFE)

Cumming continuó con las bromas y agregó que, a diferencia de lo que podría pensarse, el accidente no ocurrió durante una escena de pelea, sino que fue un incidente propio del rodaje.

“No, no estaba peleando, no. Solo estaba siendo yo mismo”, comentó, e indicó que posiblemente todo ocurrió debido a las características físicas de sus personajes, aunque mantuvo el tono humorístico en todo momento.

“Solo estábamos juntos en una escena. ¡Y no estaba peleando! Pero tiene los brazos largos y todo eso, así que es bastante complicado”, dijo, e indicó que en esa escena en específico él no estaba usando la cola que lleva su personaje: “no la tenía”.

Alan Cumming no entró en detalles sobre cómo se desarrolla la escena en la que Pedro Pascal se lesionó, ya que la cinta está próxima a estrenarse, por lo que evitó dar más contexto.

¿Cómo está Pedro Pascal tras el accidente en el set?

Aunque el actor de Mini espías hizo algunas bromas, afirmó que tras el accidente Pedro Pascal se retiró temporalmente de las filmaciones de Avengers: Doomsday para recibir atención médica por la lesión en el cuello.

“Tuvo que irse a casa”, afirmó, e indicó que el protagonista de The Mandalorian se sometió a una terapia con ventosas, una técnica en la que se utiliza la fuerza del vacío creada bajo un pequeño vaso aplicado sobre la superficie de la piel, de acuerdo con la National Library of Medicine.

Cumming añadió que días después del incidente Pedro Pascal le mostró las marcas que le quedaron en la piel: “Me las enseñó un par de noches después en el hotel”, compartió.

Hasta el momento, el actor de Game of Thrones no ha hablado públicamente sobre lo ocurrido durante las grabaciones de la película, y Cumming no detalló si Pascal presentó secuelas tras el incidente.

‘Avengers: Doomsday’: ¿Cuándo se estrena la nueva cinta de Marvel?

Con cada adelanto, Avengers: Doomsday aumenta la expectativa, ya que en los primeros avances se mostró el regreso de personajes y actores como Chris Hemsworth retomando su papel como Thor, y Chris Evans volviendo como el Capitán América.

Sin embargo, lo que más ha causado emoción es el regreso de los mutantes al Universo Cinematográfico de Marvel, pues en el adelanto más reciente se mostró a personajes como Ian McKellen en el papel de Magneto, Patrick Stewart como el Profesor X y Cyclops, interpretado por James Marsden.

Estos son los personajes confirmados para 'Avengers: Doomsday'. (Foto: Marvel/EFE/AP)

Además, se confirmó el regreso de Los 4 Fantásticos —interpretados por Vanessa Kirby, Pedro Pascal, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach—, así como el de Namor, personaje encarnado por el actor mexicano Tenoch Huerta.

Avengers: Doomsday llegará a las salas de cine el próximo 18 de diciembre de 2026, a siete años del estreno de Endgame en 2019.