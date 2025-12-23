¿Cuándo se estrena ‘Avengers: Doomsday’? Tráiler revela regreso de Chris Evans como Capitán América

El próximo llega a los cines el estreno más esperado por todos los fans de Marvel: la película Avengers: Doomsday, que lanzó este martes su último tráiler en el que incluyen el regreso de personajes clave como el Capitán América, interpretado por Chris Evans.

El lanzamiento del tráiler se produjo después de que el avance apareció en Avatar: Fire and Ash. La respuesta del público se centró en una revelación concreta: el retorno de Evans como Capitán América y la presentación de una faceta inédita del personaje, ahora como padre de un recién nacido.

Con este movimiento, Marvel Studios comienza el despliegue narrativo de Avengers: Doomsday, una producción que reunirá a personajes clave del MCU y a figuras provenientes de otras franquicias, en una historia que cruzará líneas temporales y universos, bajo la dirección de Joe y Anthony Russo.

‘Avengers: Doomsday’: fecha de estreno confirmada y contexto del tráiler

La película Avengers: Doomsday se estrenará en cines el 18 de diciembre de 2026. El primer tráiler concluye con una cuenta regresiva que culmina precisamente en ese día.

El avance está ambientado en una granja y muestra a Steve Rogers conduciendo una motocicleta hasta su hogar. En una secuencia silenciosa, el personaje observa su antiguo traje del Capitán América y sostiene a un bebé recién nacido. El video cierra con el mensaje: “Steve Rogers regresará para Avengers: Doomsday”.

En las próximas semanas se esperan avances enfocados en otros personajes de Avengers, algunos de los cuales ya comenzaron a circular de forma no oficial en redes sociales.

El regreso de Chris Evans como Capitán América en el MCU

La última aparición de Steve Rogers en la línea principal del MCU ocurrió al final de Avengers: Endgame. Tras devolver las Gemas del Infinito a sus respectivas líneas temporales, el personaje regresó envejecido y entregó su escudo a Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie, quien asumió el manto del Capitán América.

Posteriormente, Steve decidió permanecer en el pasado para reunirse con Peggy Carter, con quien probablemente pudo casarse y vivir durante décadas gracias a la tecnología de viajes en el tiempo del Reino Cuántico. Desde entonces, su historia parecía cerrada dentro del canon cinematográfico.

El nuevo tráiler confirma que Evans retoma el papel, aunque Marvel no precisa de qué forma ocurre este regreso ni aclara si se trata del mismo Steve Rogers, de una variante del multiverso o de una reaparición puntual dentro de una línea temporal alterna.

A inicios de 2025, el actor Chris Evans declaró estar “felizmente retirado” del MCU y negó en ese momento los rumores sobre su regreso. El actor explicó que esas versiones surgían de forma recurrente desde Endgame, pero ahora se confirmó como parte del elenco de la nueva película de Marvel Studios.

Los hermanos Russo regresan para dirigir ‘Avengers: Doomsday’

Joe y Anthony Russo, responsables de Captain America: The Winter Soldier, Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, regresan como directores de Avengers: Doomsday. En una publicación en Instagram, los cineastas describieron al Capitán América como “el personaje que nos cambió la vida”.

Su retorno marca una continuidad creativa con las entregas más exitosas del MCU, particularmente en lo relacionado con el desarrollo de Steve Rogers y los eventos que definieron la Saga del Infinito.

Elenco confirmado y el papel de Doctor Doom

Además del regreso de Evans, Avengers: Doomsday contará con Robert Downey Jr., quien interpretará al villano Doctor Doom, dejando atrás su papel como Tony Stark. Este cambio fue confirmado por Marvel en anuncios previos.

También se incorporan personajes del universo X-Men, lo que refuerza el enfoque multiversal del proyecto. El elenco incluye a: