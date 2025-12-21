El granjero invitado es el SAT: ¿Cuánto dinero se lleva el ganador de ‘La Granja VIP’ tras impuestos?

Esto es lo que debe pagar el ganador del premio para el primer lugar de 'La Granja VIP'. (Foto: Cortesía TV Azteca/Freepik)

En la final de La Granja VIP el ‘granjero invitado’ es el SAT, a quien el ganador del reality show debe pagar impuestos tras obtener su recompensa.

Luego de 10 semanas de competencia, el programa de TV se termina, pero antes falta conocer al vencedor de la primera temporada.

Pero, luego de recibir el premio del primer lugar de La Granja VIP y antes de pensar en qué va a gastarlo, debe calcular los impuestos pagados por la obtención del mismo.

Kristal Silva es una de las conductoras principales de 'La Granja VIP'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Cuánto debe pagar de impuestos el ganador de ‘La Granja VIP’?

La gala final de La Granja VIP tiene a 5 finalistas dentro de la competencia por los 2 millones de pesos otorgados al ganador.

De acuerdo con la Ley del impuesto sobre la renta, la recompensa "Se considera ingresos por la obtención de premios, los que deriven de la celebración de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de toda clase, autorizados legalmente".

Y son diferentes los pagos que se deben realizar de impuestos al obtener una cifra millonaria, empezando por la cuota fija perteneciente al pago del ISR.

Consecuentemente, el premio de La Granja VIP queda en 1 millón, 61 mil 85.84 MXN, estos son todos los cobros que realiza el SAT.

La tabla de las tarifas del ISR 2025 indican que para un premio de 2 millones de pesos se debe pagar una cifra de $392,294.17 MXN y no es negociable.

Posteriormente, al monto resultante se le aplica el impuesto del sobre excedente del límite inferior del 34%, también perteneciente al ISR y se desglosa de la siguiente forma:

Ingreso total: $2,000,000 MXN

$2,000,000 MXN Cuota fija del ISR: $392,294.17 MXN

$392,294.17 MXN Monto sujeto a tasa del 34%: $1,607,705.83 MXN

$1,607,705.83 MXN Impuesto calculado (34%): $546,619.98 MXN

$546,619.98 MXN Total de ISR: $938,914.15 MXN

$938,914.15 MXN Monto neto que recibe el primer lugar de La Granja VIP: $1,061, 85.84 MXN

¿Quiénes son los finalistas de ‘La Granja VIP’?

Alberto del Río ‘El Patrón’ fue el último eliminado de La Granja VIP y se despidió tan solo a dos días de la gran final del reality show.

Tras su salida, únicamente quedaron 5 finalistas en la competencia y son los siguientes:

Eleazar Gómez

César ‘Teo’ Doroteo

La Bea

Kim Shantal

Alfredo Adame

¿Cómo votar por el ganador de ‘La Granja VIP’?

El público debe votar para elegir al ganador de La Granja VIP y así definir las posiciones finales de cada uno de ellos (quinto finalista, cuarto y así sucesivamente).

La manera de votar en La Granja VIP es dando clic en el siguiente enlace para otorgar 10 votos por día (20 en caso de que contestes una encuesta) y la manera para hacerlo es la siguiente:

Da clic en el enlace o en la pestaña con el nombre del reality show si lo haces desde la aplicación

Al entrar se desglosa la lista con los finalistas y aquí debes sumar hasta 10 votos diarios

Da clic en “confirmar voto” y listo

De acuerdo con Adal Ramones, conductor de La Granja VIP, durante la final en vivo se anuncia el cierre de las votaciones.