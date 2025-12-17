Últimos nominados de ‘La Granja VIP’ HOY: ¿Quiénes son y cómo se deciden?

Ellos son los últimos nominados de la primera temporada de 'La Granja VIP'. (Fotoarte El Financiero/Cuartoscuro/Cortesía TV Azteca)

Los participantes de La Granja VIP todavía no están a salgo a pesar de que ya llegaron a la semana final de la primera temporada del reality, esto porque continúan las nominaciones para definir al último expulsado.

Sergio Mayer Mori fue el eliminado 9 de La Granja VIP, pero todavía falta que se una otro de sus compañeros y se quede a un paso de la gran final.

Sin embargo, en la última semana las reglas cambiaron, primero anularon la nominación automática de El Legado, además, ya no existe el Duelo del Capataz.

Alfredo Adame fue el último capataz de 'La Granja VIP'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Quiénes son los últimos nominados de ‘La Granja VIP’?

Las reglas de La Granja VIP cambian y por primera ocasión La Asamblea (nominaciones cara a cara) se llevó a cabo el pasado lunes, donde uno por uno, los granjeros pasaron al frente a dar un punto contra alguno de sus compañeros.

Luego de que se otorgaron los puntos por azar gracias a una ruleta, los primeros nominados de la semana fueron Eleazar Gómez y Alberto del Río ‘El Patrón’.

El martes, dos participantes fueron elegidos por los votos del público para participar en El Duelo, donde el perdedor se convertía en un nominado de forma automática y el ganador en el primer finalista.

La audiencia del reality show decidió que fuera Kim Shantal y La Bea quienes se enfrentaran en el juego.

La perdedora fue La Bea, por tanto, Kim Shantal se convirtió en la primera finalista de La Granja VIP.

Este miércoles nuevamente el público vota por dos participantes para enfrentarse en otro Duelo para definir a un nominado más y a otro finalista.

Hasta el momento, la lista de nominados se conforma de la siguiente forma (a falta de La Salvación y La traición):

La Bea

Eleazar Gómez

Alberto del Río ‘El Patrón’

¿Cuándo y dónde ver la final de ‘La Granja VIP’?

Para la gran final de la primera temporada de La Granja VIP, únicamente 5 granjeros llegan a la última gala, la cual está programada para el domingo 21 de diciembre.

Durante el programa se habilitan las votaciones para que el público decida al quinto, cuarto, tercero y segundo finalista, así como al ganador del reality show.

La transmisión del programa de TV completamente en vivo se puede seguir en las siguientes opciones:

Canal Azteca UNO (TV abierta)

Transmisión 24/7 de La Granja VIP gratis en el canal oficial de YouTube

gratis en el canal oficial de YouTube Plataforma de streaming Disney+ (requiere suscripción con costo)

Publicaciones en redes sociales

Actualización de lo más destacado de la emisión en El Financiero Entretenimiento

¿Cómo votar por el ganador de ‘La Granja VIP’?

Los votos del público definen al ganador de La Granja VIP 2025 y para votar por tu favorito debes ingresar al siguiente link: https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota.

Una vez dentro se desglosa un listado con todos los participantes dentro de la competencia.

Ahí debes designar a uno o a varios para otorgarles hasta 10 votos en total, al final si contestas una encuesta se habilitan diez votos más.

Puedes votar únicamente una vez al día.

¿Cuál es el premio para el primer lugar de ‘La Granja VIP’?

El premio para el primer lugar de La Granja VIP es de 2 millones de pesos, de acuerdo con una declaración del conductor Adal Ramones.