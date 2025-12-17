‘¿Apostarías por mí?’, nuevo reality 24/7 de Televisa: Fecha oficial de estreno y lista de participantes

'¿Apostarías por mí?', es el nuevo reality show de TelevisaUnivision, con 12 parejas en un formato 24/7.

¿La Casa de los Famosos México en otra dimensión? El auge de los reality shows está más vivo que nunca, y prueba de ello es el anuncio de ¿Apostarías por mí?, un nuevo programa con formato 24/7, pero en este el juego ya no es individual.

Tras el éxito de la competencia con el programa de La Granja VIP, este nuevo formato pondrá a prueba a 12 parejas de famosos por un premio de varios miles de dólares.

Este programa es una producción en conjunto de TelevisaUnivision, con transmisión por televisión abierta y la experiencia completa vía streaming. Te contamos todos los detalles.

‘¿Apostarías por mí?’: ¿De qué trata el programa multiplataforma?

¿Apostarías por mí?, es un reality show con formato 24/7 que estará disponible a través de diversas plataformas, desde televisión tradicional hasta canales de streaming.

A diferencia de otros programas con este formato, en ¿Apostarías por mí?, el juego es ‘de a 2′, con parejas reales de famosos que están dispuestas a perder su privacidad para desafiar los retos que les pongan enfrente.

'¿Apostarías por mí?', es un programa de TelevisaUnivision. (TelevisaUnivision Prensa)

“Doce celebridades con sus parejas se aislarán del mundo para vivir bajo la mirada del público las 24/7 en una Villa aislada donde cada reto pondrá a prueba su amor, su lealtad y su capacidad para creer el uno en el otro", explica un comunicado de TelevisaUnivision.

Cuándo se estrena ‘¿Apostarías por mí?’

El reality multiplataforma en vivo 24/7 presentado por Alejandra Espinoza y Alan Tacher se estrena el próximo 18 de enero tanto en México como en Estados Unidos.

De acuerdo con el texto, la confianza y conexión de estas parejas reales están en juego, además de un premio que equivale a varios millones de pesos.

Tendrá un panel de tres analistas (que hasta el momento no se anuncian) quienes intervendrán activamente en el programa y las decisiones que se tomen dentro de él.

‘¿Apostarías por mí?’: Lista oficial de participantes confirmados y premio

De las 12 parejas que participarán en este programa, hay seis confirmadas, con famosos que hemos visto en otros reality shows, como La Casa de los Famosos México. Hasta el momento, a quienes veremos en pantalla son:

Raúl y Laura Molinar

Adrián Di Monte y Nuja Amar

Beta Mejía y Alejandra Jaramillo

Breh Badassifier y Franco Tradardi

René Strickler y Rubí Cardozo

Jim Velásquez y Alina Lozano

Gigi Ojeda y David Leal.

Los demás concursantes se confirmarán en los próximos días a través de las redes oficiales del programa con formato de reality show.

Al igual que en otros programas similares, los fans podrán votar, comentar y decidir el destino de sus parejas favoritas para ver cuál de ellas llega a la final y se lleva el premio de 300 mil dólares (aproximadamente 5.4 millones de pesos, de acuerdo con el tipo de cambio al 17 de diciembre de 2025).

Adrián Di Monte y su pareja, Nuja Amar, son una de las participantes en el programa. (TelevisaUnivision Prensa)

Dónde y a qué hora ver ‘¿Apostarías por mí?’, desde México

El 18 de enero de 2026 arrancan las transmisiones de ¿Apostarías por mí?, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), aunque la transmisión para México será diferente a la de Estados Unidos.

Los fanáticos en México podrán sintonizar los shows de los domingos a través del canal Las Estrellas a las 21:00 horas, además de vivir la experiencia completa (el formato 24/7) desde la plataforma de streaming ViX.

“Ocho señales exclusivas sin censura y contenido adicional en los pre y post shows diarios que permitirá al público ser testigo y juez de cada movimiento dentro de la Villa", detalla el comunicado.

De acuerdo con la misiva de TelevisaUnivision, los shows de lunes a viernes se transmitirán en Estados Unidos a través de UNIMÁS y ViX a las 7:00 p.m. (del centro de México), pero no especifica si dicha transmisión en ViX estará disponible en nuestro país.