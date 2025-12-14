Último eliminado de ‘La Granja VIP’ HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver la semifinal del reality show?

El eliminado de 'La Granja VIP' de este 14 de 14 de diciembre es el último en salir de la temporada. (Fotoarte El Financiero/Cuartoscuro/Cortesía TV Azteca)

La Granja VIP llega a su semifinal, donde uno de los granjeros se convierte en el último expulsado de la temporada y se despide a tan solo un paso de la gran final.

Los participantes de La Granja VIP, que durante la gala de este 14 de diciembre sean salvados por el público, automáticamente se convierten en finalistas del reality show.

Sin embargo, las reglas dentro del programa de TV cambiaron y para la última semana ya no hay figura del capataz y se anula la nominación automática a consecuencia de El Legado.

César Doroteo, 'Teo', está nominado en la penúltima semana de 'La Granja VIP'. (Foto: La Granja VIP / TV Azteca).

¿A qué hora ver la semifinal de ‘La Granja VIP’ HOY?

La semifinal de La Granja VIP define a los 6 finalistas de la primera temporada del reality show de encierro.

El horario de inicio de la novena y última gala de eliminación es a las 8:00 p.m. del tiempo del centro de México.

Cabe destacar que a las 7:30 p.m. comienza el preshow, conducido por Malleza, donde se muestra lo más destacado de la semana.

¿Dónde ver la semifinal de ‘La Granja VIP’ en vivo?

La transmisión de La Granja VIP es a través de diferentes sitios donde puedes seguir el programa completamente en vivo y son los siguientes:

Azteca UNO (canal de TV abierta)

Transmisión 24/7 de La Granja VIP gratis en su cuenta de YouTube

Disney+ (requiere de una suscripción con costo)

Publicaciones en las redes sociales oficiales

Actualizaciones de lo más destacado del show en El Financiero Entretenimiento

Sergio Mayer Mori es uno de los participantes nominados en la semifinal de 'La Granja VIP'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Quiénes son los nominados en la semifinal de ‘La Granja VIP’?

La última placa de nominados de La Granja VIP está compuesta por tres granjeros que están en riesgo de convertirse en el eliminado 9 de la temporada.

El primero en subir a este listado fue Alberto del Río ‘El Patrón’, debido a la agresión en contra de Eleazar Gómez, por ello se anuló la nominación de El Legado y se designó automáticamente al luchador.

Sin embargo, Kim Shantal ganó La Salvación (y La Traición), y la utilizó para bajar a Alberto del Río y traicionar a otro de sus compañeros.

Los granjeros dentro de la lista son los siguientes:

Sergio Mayer Mori (perdedor de El Duelo)

Eleazar Gómez (La Asamblea, que es el proceso de nominación cara a cara entre los granjeros)

César Doroteo ‘Teo’, traicionado por Kim Shantal

¿Cómo y dónde votar por los nominados de ‘La Granja VIP’?

Para participar en la votación de La Granja VIP y apoyar a tu concursante favorito, es necesario ingresar al sitio oficial de TV Azteca en www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota, donde se muestra el listado de los participantes que se encuentran en riesgo de eliminación.

Dentro de la plataforma, los usuarios pueden distribuir sus votos entre varios concursantes o concentrarlos en un solo granjero, según su preferencia. Una vez realizada la selección, únicamente se debe activar la opción “enviar” para que el voto quede registrado.

Otra forma de votar es a través de la aplicación oficial de TV Azteca. Al ingresar, se debe seleccionar la pestaña de La Granja VIP, donde aparece nuevamente la lista de nominados y se repite el mismo procedimiento de votación.

Además, al final del listado se habilita la opción de obtener hasta 10 votos extra al responder una encuesta.

¿Quiénes son los finalistas de ‘La Granja VIP’ hasta el momento?

Los finalistas hasta el momento en La Granja VIP son 4, quienes quedaron exentos de riesgo en la penúltima semana del reality y son los siguientes: