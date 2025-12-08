Semifinal de ‘La Granja VIP’: ¿Dónde ver y cómo se definen los nominados en la penúltima semana?

Arranca la semana semifinal de 'La Granja VIP' y te contamos todos los detalles (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

Tras darse a conocer a Fabiola Campomanes como la octava eliminada de ‘’La GRanja VIP’, entramos en la semana de la semifinal en donde se decidirán a los finalistas del reality show.

Al ser la antesala de la gran semana final, las reglas cambiarán abruptamente para darle mucha más emoción y drama, y aquí te contamos todo lo que sabemos sobre cómo será este proceso.

¿Cómo será la semifinal de ‘La Granja VIP’?

Previo a darse a conocer al octavo eliminado del reality show, Adal Ramones advirtió a los granjeros que las próximas dos semanas serían completamente diferentes a lo que ha sido anteriormente.

El domingo, el público votó por tres granjeros para participar por ser el capataz de la semana en la granja, en donde Alfredo Adame, se quedó con el nombramiento por encima de César Doroteo y Eleazar Gómez. Ante esto, el ‘Golden Boy’ es inmune para la última eliminación.

Este lunes, sigue el drama, pues el público elegirá a dos duelistas que se enfrenten en el duelo de nominación. César Doroteo, Eleazar Gómez, Kim Shantal, La Bea y Sergio Mayer Mori son los aspirantes, dado que Alberto ‘El Patrón’ fue sancionado por una agresión. En tanto, el martes, dos granjeros más chocarán para darse a conocer un nominado más.

El miércoles, continúa la dinámica de la asamblea, de donde saldrán dos nominados más para que, el jueves, los nominados se lo jueguen todo en el duelo de salvación; el ganador de este evento asegurará su nombre en la última semana de competencia y contará con ‘La Traición’.

El viernes se llevará a cabo la traición. Todos los granjeros, a excepción de los que ya estén salvados, estarán en riesgo de meterse entre los nominados a unas 48 horas de que se dé a conocer el resultado de la eliminación.

La semana culmina el domingo, en donde el público tendrá la última palabra para decidir quién será el noveno eliminado, a tan solo un paso de la gran final, y en donde sabremos quiénes son los 6 que estarán durante la última semana en el reality show, que tiene su fin previsto para el domingo 21 de diciembre.

Normalmente, el eliminado deja un legado que le da a uno de los granjeros la nominación inmediata. Sin embargo, para la semana de las semifinales, Adal Ramones dio a conocer a los participantes que esto quedó anulado.

La actriz Fabiola Campomanes había elegido a Sergio Mayer Mori, pero ante el panorama, el joven actor y músico tendrá la oportunidad de llevar con normalidad la semana y tratar de asegurar su estancia hasta la semana final.

¿Dónde ver EN VIVO la semana semifinal de ‘La Granja VIP’?

El reality show ‘La Granja VIP’ puede de lunes a viernes a partir de las 9:00 pm (CDMX) mediante Azteca Uno en TV abierta y a las 8:00 pm para las galas de eliminación los domingos.

Pero hay más opciones para verla, pues el 24/7 del reality show se puede ver mediante Disney+, mientras que también está disponible en el canal de YouTube del reality show.

Además, están disponibles el ‘Pre Show’ y ‘Post Show’ de ‘La Granja VIP’, que se transmiten media hora antes y después de las galas mediante las plataformas online de TV Azteca.