Eliminado de ‘Exatlón México 2025-2026’ HOY EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver el Duelo de Supervivencia?

El eliminado de 'Exatlón México' se despide en medio de la llegada de nuevos refuerzos para los equipos. (foto: Cortesía TV Azteca)

Mientras un nuevo participante de Exatlón México 2025-2026 se suma a la contienda, uno más debe despedirse de la competencia y en la semana 10 es turno de las mujeres.

Los refuerzos llegan en medio de diferentes bajas por lesión del reality show, siendo una de las principales la de Aristeo Cazares, una de las leyendas del programa de TV.

Así, tanto los Equipos Rojos y Azul (formados casi por completo en el Draft: El Ascenso) se dan un respiro para continuar en la lucha en la nueva temporada de Exatlón México 2025 y que el Duelo de Supervivencia sea más complicado para ambos contendientes.

Antonio Rosique es el conductor principal de 'Exatlón México 2025'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Dónde ver la eliminación de ‘Exatlón México’ hoy?

El programa de eliminación de Exatlón México en la semana 10 es este domingo 7 de diciembre de 2025.

Para ver en vivo el reality show se tienen diferentes sitios de transmisión y son los siguientes:

Azteca UNO (TV abierta)

App de TV Azteca

Página web de TV Azteca

Amazon Prime Video (pestaña TV Directo/requiere suscripción con costo)

Redes sociales oficiales del reality show

Actualizaciones del eliminado y de lo más destacado en El Financiero Entretenimiento

Nuevo horario de ‘Exatlón México’: ¿A qué hora ver el programa de eliminación?

Únicamente el programa de eliminación de la novena temporada de Exatlón México 2025-2026 cambió su horario a consecuencia de las galas de expulsados de La Granja VIP.

Ahora el reality show comienza (solamente los domingos) a partir de las 6:00 p.m. del tiempo del centro de México y se mantiene así hasta nuevo aviso.

¿Quién ganó la Villa 360 de ‘Exatlón México’ en la semana 10?

Los integrantes del Equipo Azul en Exatlón México lucharon por recuperar la Villa 360 en la semana 10 del reality show, pero no consiguieron mantenerla.

En el segundo Duelo por la Villa, nuevamente los del Equipo Rojo se las arrebataron y tuvieron los beneficios de un mayor descanso y comodidades previo al reto de expulsión.

¿Quién es el nuevo refuerzo del Equipo Rojo en ‘Exatlón México 2025-2026′?

Antonio Rosique, conductor del programa de TV, anunció la llegada de un nuevo refuerzo para el Equipo Rojo tras la salida de Mau Wow el pasado 30 de noviembre.

El recién llegado vistió la casaca roja en temporadas anteriores y se trató de Josué ‘Red Dragon’ Menéndez, una leyenda del Exatlón México.

“No es un atleta debutante, es un experimentado, es un hombre forjado en el campo mexicano, en el atletismo nacional y este circuito se convierte en un punto de reencuentro”, declaró Rosique.

La disciplina principal a la que se dedica Josué Menéndez es el lanzamiento de jabalina.

¿Quiénes son los eliminados de ‘Exatlón México 2025-2026’ hasta el momento?

Los eliminados de Exatlón México 2025-2026 hasta el momento son 11 incluidas las bajas por lesión: