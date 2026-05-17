Michelle Rodríguez alerta sobre estafa a través de WhatsApp: ‘Hackearon a mi mamá’

La actriz Michelle Rodríguez alertó en redes sociales sobre una estafa telefónica que afectó a su familia después de que delincuentes tomaran el control de la cuenta de WhatsApp de su madre y enviaran mensajes para pedir dinero a sus contactos.

A través de un video compartido en sus plataformas digitales, la integrante de producciones como la película Mirreyes contra Godínez explicó que los responsables utilizaron cuentas bancarias para solicitar depósitos, por lo que pidió ignorar cualquier mensaje enviado desde el número de su mamá.

“Le hackearon el celular esta mañana a mi mamá. Entonces están mandando mensajes pidiendo dinero a cuentas de (BBVA) y Banamex. No hagan caso”, expresó la actriz en el clip publicado en redes.

Michelle Rodriguez es parte del elenco de 'Mirreyes contra Godínez'. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

¿Qué le pasó a la mamá de Michelle Rodríguez y cómo ocurrió el hackeo?

La comediante mexicana detalló que el problema comenzó después de una llamada relacionada con un supuesto envío de paquetería. Según explicó, los responsables utilizaron ese contacto para vulnerar la cuenta de WhatsApp de su madre y después escribirles a familiares, amigos y conocidos para pedir transferencias bancarias.

“Ya estamos intentando tomar cartas en el asunto porque es bastante confuso y complejo, pero ella está bien, todos estamos bien”, comentó Michelle Rodríguez en el mismo mensaje.

La actriz añadió que el engaño ocurrió “por un pedido de paquetería falso en una llamada telefónica”, por lo que pidió a otras personas extremar precauciones frente a este tipo de comunicaciones.

La comediante también solicitó apoyo para difundir la información y evitar que alguien cercano a su familia cayera en el fraude. “Si saben de alguien que conoce a mi mamá o si conocen a alguien que conoce a mi mamá y le está pasando esto también, ayúdennos a pasar la voz”, señaló.

Michelle Rodríguez explica el ‘modus operandi’ de la estafa por WhatsApp

La actriz dejó claro que el acceso a la cuenta ocurrió tras una llamada telefónica vinculada con un supuesto paquete, una modalidad que suele utilizarse para obtener códigos de verificación o acceso a aplicaciones de mensajería.

Aunque no detalló si hubo afectaciones económicas, sí confirmó que los delincuentes comenzaron a contactar personas desde la cuenta comprometida para solicitar dinero. “Tengan mucho cuidado y hagan caso omiso a todas estas peticiones que les están haciendo”, advirtió.

La actriz reconoció además que el proceso para recuperar el control de la cuenta y resolver la situación ha resultado complicado. “Si alguien sabe más cosas, échenos una manita porque estamos tratando de resolver esto”, comentó en el video.

¿Cómo proteger tu cuenta de WhatsApp ante fraudes y llamadas falsas?

Entre las medidas más comunes para no caer en estafas, se recomienda evitar compartir códigos de verificación enviados por SMS, incluso si quien los solicita asegura pertenecer a una empresa de mensajería o soporte técnico.

También se recomienda verificar cualquier petición de dinero mediante una llamada directa o por otra vía antes de realizar depósitos o transferencias.

Otra señal de alerta aparece cuando los mensajes contienen urgencia excesiva, presión para enviar dinero rápido, negativas para responder llamadas o cuentas bancarias desconocidas.

En varios casos de este tipo, los delincuentes utilizan la confianza de familiares y amigos para intentar obtener depósitos inmediatos.

Una de las formas más efectivas para evitar este tipo de fraudes es activar la verificación en dos pasos dentro de WhatsApp y otras redes sociales, utilizar contraseñas únicas y evitar abrir enlaces sospechosos enviados por números desconocidos.

Si una persona pierde acceso a su cuenta, también se aconseja avisar de inmediato a sus contactos para impedir nuevas estafas y levantar denuncias ante las autoridades correspondientes, como la policía cibernética.