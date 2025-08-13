Chema Rivera, de ‘Mirreyes vs. Godínez’, narra qué pasó en Mitikah: ‘Dejamos la película a la mitad’

El creador de contenido acudió a la plaza como parte de la alfombra roja de la cinta ‘Mirreyes vs. Godínez: Las Vegas’. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

El desplome de un elevador en la Plaza Mitikah, que dejó a dos personas heridas, ocurrió durante la alfombra roja de la película Mirreyes vs. Godínez: Las Vegas, por lo cual algunos famosos estaban en el centro comercial cuando sucedió el accidente.

Uno de ellos fue Chema Rivera, el influencer que actúa en la película junto a la actriz Regina Blandón, quien compartió en sus redes sociales cómo vivió este momento, ya que tuvieron que dejar la función de preestreno para ser desalojados.

“(Hagan) oraciones para que no pase a mayores”, escribió en sus redes sociales, luego de que se informó el accidente en Plaza Mitikah, donde en 2022 se registró una balacera.

¿Qué pasó en Plaza Mitikah?

La noche del martes, 12 de agosto, artistas como la actriz Michelle Rodríguez, y los actores Daniel Tovar y Roberto Aguirre se dieron cita en el Centro Comercial Mitikah, para ver el preestreno de Mirreyes vs. Godínez: Las Vegas.

No obstante la proyección fue detenida tras el accidente: “Nos quedamos a la mitad de la película, porque llegó Protección Civil”, explicó el creador de contenido Chema Rivera, quien compartió que todas las personas del cine fueron evacuadas.

En un video que subió a su cuenta de Instagram minutos más tarde agregó: “nos desalojaron a todos, al parecer se cayó el elevador del cine”, también indicó que había personas lesionadas a causa de esta situación.

“Hay personas muy graves no puedo decir los nombres, esperemos que estén lo mejor posible y que no haya fallecidos. Abrazo”, comentó el actor de Mirreyes vs. Godínez, quien por ahora es el único que habló de lo sucedido.

Tras el desplome, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México explicó que las personas lesionadas fueron identificadas como un hombre de 47 años y una mujer de 60.

Las fotografías después del accidente, también muestran al resto del elenco de la película en la planta baja de la plaza, la cual fue evacuada completamente y que por el momento se encuentra cerrada.

El elenco de la película Mirreyes vs Godínez no podía subir a los cines que se encontraban en el cuarto piso donde presentarían la cinta en su noche de estreno; tras el desplome de un elevador que dejó lesionados en la Plaza Mitikah. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Luis Mendoza Acevedo, el alcalde de Benito Juárez, explicó que se tomó la decisión de desalojar por completo la plaza, debido a que no permitirían que “se ponga en riesgo la seguridad de las personas”.

¿Cómo fue el desplome del elevador?

En un video del momento que compartió Arturo Marín, hijo de una de las víctimas, se puede ver que había tres personas en el elevador cuando este comenzó a fallar y posteriormente cayó.

La Alcaldía Benito Juárez informó en un comunicado que el elevador tuvo tres paradas durante el desplome, lo que ocasionó que el hombre y la mujer sufrieran posibles luxaciones en la cabeza y en el fémur izquierdo, así como diversas contusiones.

Poco después las autoridades explicaron que los lesionados fueron trasladados al hospital, también indicaron que les darían todo el apoyo que sea necesario. Arturo Marín compartió en su cuenta de X que su mamá se encuentra estable, aunque con un fuerte dolor en la zona lumbar.

¿Por qué Plaza Mitikah está cerrada?

Por ahora, la Plaza Mitikah de Coyoacán continuará cerrada “hasta que se subsanen las fallas”, de acuerdo con la Alcaldía Benito Juárez, quien añadió que “deberán entregarse las cartas responsivas correspondientes, emitidas por un Director Responsable de Obra en materia estructural y de instalaciones”.

Luis Mendoza Acevedo también compartió que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya tiene conocimiento del caso y se encuentra haciendo las investigaciones por el “presunto delito de lesiones culposas”.

La plaza Mítikah permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. (Cuartoscuro / Luis Mendoza) (Cuartoscuro / Luis Mendoza)

Al momento, el Centro Comercial Mitikah continúa sin operaciones y ya se le colocaron en el exterior los sellos correspondientes de Protección Civil, por ahora se desconoce cuándo volverá a abrir.