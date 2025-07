Muere nieta de Cris Morena, productora de ‘Floricienta’: La niña de 7 años tuvo accidente en velero

Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena, productora de la telenovela Floricienta, murió a los 7 años luego de un choque entre dos barcos en Miami, Florida.

Las autoridades locales indicaron que en el accidente murió otra menor de edad y dos personas más resultaron heridas, entre ellas la instructora del campamento de verano al que acudió Yankelevich.

Morena también es conocida por ser la creadora de ‘Rebelde Way’, programa de TV en el que se basó la telenovela Rebelde, protagonizada por Anahí y Poncho Herrera.

¿Qué pasó en el choque de barcos donde murió la nieta de Cris Morena?

El accidente marítimo ocurrió el pasado 28 de julio frente a la isla Hibiscus. De acuerdo con El País, las investigaciones preliminares señalaron que la colisión fue por la falta de viento que impidió al velero donde iban los niños cambiar de rumbo ante la llegada de una embarcación de mayor tamaño que transportaba basura, así como una grúa.

Luego del impacto, el velero se volteó y los pasajeros cayeron al agua. Elementos de seguridad y personal de emergencias trasladaron a los afectados al Centro de Trauma Ryder del Hospital Jackson Memorial, donde las dos niñas fueron declaradas muertas.

El Yacht Club de Miami, canceló todas las actividades y confirmó el inicio de una investigación para determinar las causas exactas del choque entre los barcos.

La causa de la muerte de la niña fue a consecuencia de las heridas causadas luego del impacto, según El Clarín, luego de sacar a la menor de edad del agua, se realizó una reanimación cardio pulmonar (RCP), pero sin éxito.

Daniella Levine, alcaldesa de Miami, compartió un comunicado en X para expresar sus condolencias a las familias de las menores que murieron: “Tengo completamente el corazón roto por la trágica noticia de la muerte de dos niños en un accidente náutico, acompañamos a las familias en el sentimiento y pedimos por la recuperación de los heridos en el incidente”.

El presentador argentino Marcelo Tinelli compartió un mensaje en sus redes sociales: “Estoy destruido. No lo puedo creer. Mi amor inmenso a toda la familia, que forma parte de mi vida. No lo entiendo, no sé expresar con palabras por todo lo que están pasando. Mi abrazo fuerte y todo mi amor”, añadió.

Asimismo, el actor Nicolás Vázquez, quien trabaja actualmente con Gustavo Yankelevich (papá de la menor que murió) en el teatro, compartió en su perfil de Instagram un emoji de un corazón roto junto al nombre de Mila.

¿Quién es la productora Cris Morena?

María Cristina de Giácomi, más conocida como Cris Morena, nació en 1956 en Buenos Aires, Argentina.

Ella comenzó su trayectoria laboral como modelo para marcas de ropa cuando tenía 17 años, según La Nación.

En 1995, inició con su carrera como productora y se convirtió en la creadora de telenovelas como Floricienta, Chiquititas y Casi ángeles.

En 2010, Romina Yan, hija de Cris Morena, murió a los 36 años luego de un paro cardiaco generado por problemas en la salud del corazón.

La productora tuvo otro hijo llamado Tomás, quien es el papá de Mila, y trabaja como director de producciones audiovisuales en Argentina.