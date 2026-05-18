Maru Campos exige a Morena ‘no hacer trampa’ en recolección de firmas que ‘exhibirá’ en juicio político

Luego de que la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, anunciara una gira por Chihuahua para recolectar firmas que acompañen la solicitud de juicio político en contra de la gobernadora Maru Campos, la mandataria estatal lanzó una advertencia directa: “Que no vayan a hacer trampa”.

Cuestionada sobre la colecta de firmas impulsada por Morena para sustentar el procedimiento ante el Congreso, Campos respondió brevemente al concluir una entrevista durante su llegada a Palacio de Gobierno.

Asimismo, la gobernadora fue interrogada sobre la marcha organizada por Morena, ante lo cual afirmó que quienes promueven este tipo de movilizaciones desconocen la idiosincrasia de la sociedad chihuahuense.

“A Chihuahua hay que conocerlo. Chihuahua es una sociedad de ciudadanos, de personas libres y soberanas que votan en las urnas de manera libre”, expresó Campos Galván.

La mandataria sostuvo además que las dinámicas de presión política o de movilización inducida no suelen tener efecto en el estado, ya que la ciudadanía chihuahuense cuenta con criterio propio y defiende su independencia al ejercer sus derechos políticos.

Al respecto, Ariadna Montiel defendió la marcha de Morena en Chihuahua y aseguró que la gobernadora estaba “muy preocupada” por la movilización, ya que, dijo, pretendía realizar un boicot.

“Lo que vimos el sábado fue una marcha con mucho entusiasmo y convicción de la gente. Por el otro lado, vimos a una gobernadora desesperada por tratar de que no llegaran a la marcha, con una estrategia de boicot”, expresó en conferencia de prensa.

Maru Campos debe aclarar intervención de agentes de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, debe aclarar cómo ocurrió la entrada de elementos de seguridad estadounidenses a suelo mexicano, para apoyar con el desmantelamiento de laboratorios de droga.

“Ella se comprometió a seguir avanzando. Públicamente no lo conocíamos hasta que ella ofreció una conferencia de prensa e informó que creó una comisión de investigación”, destacó la y señaló que se debe determinar si la responsabilidad fue del gobierno estatal o de la fiscalía local.

Sheinbaum también señaló que una vez aclarados los detalles de la operación, las instituciones correspondientes deberán determinar si se aplicará una sanción al responsable del acto.

Con información de Quadratín