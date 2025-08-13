¿Quién es dueño de Mítikah, la plaza comercial en CDMX cerrada por falla de un elevador?

El proyecto de la torre Mítikah pertenece a un fideicomiso.

La plaza comercial Mítikah fue cerrada por unas horas, luego de un incidente el martes 12 de agosto, cuando se desplomó un elevador, dejando dos personas heridas.

Las autoridades investigan la falla que causó la caída del elevador de Mítikah; dentro de los primeros hallazgos, se encontraron fallas en los protocolos de Protección Civil, así como la falta de permisos para un evento el martes dentro de las instalaciones por la premier de una película.

El desplome del elevador en la torre Mítikah hirió a un hombre de 47 años y una mujer de 60 años, quienes resultaron con heridas en la cabeza y cervicales.

La Fiscalía de la Ciudad de México realiza las investigaciones para sancionar a Mítikah. En las primeras horas de este miércoles, la plaza permanece cerrada. Y a todo esto, ¿a quién le pertenece esta torre?

¿Quién es dueño de Mítikah?

Fibra Uno (FUNO) es el fideicomiso de inversión de bienes raíces dueño del proyecto Mítikah.

FUNO explicó que el ciclo de creación del proyecto comenzó en 2013, cuando el fideicomiso adquirió el portafolio ‘Colorado’, conocido como Centro Bancomer; después, en 2015, adquirió el portafolio ‘Búfalo’.

La torre Mítikah es un centro urbano de usos mixtos; este 13 de agosto está cerrada tras un accidente en un elevador. (Cuartoscuro)

En conjunto, esos terrenos ahora conforman a Mítikah.

“Tras la compra de los terrenos, los asesores y administración de FUNO rediseñaron el proyecto Mítikah hasta llegar a lo que hoy es una realidad; la Fase Uno del proyecto hoy conocido como el desarrollo inmobiliario más icónico de América Latina que incluyen una Torre de Oficinas, una Torre de Consultorios, un Centro Comercial y una Torre de Condominios; y una Segunda Fase que incluye el edificio conocido como Centro Bancomer, y un potencial para desarrollar hasta 100 mil m2 adicionales así como un parque con áreas verdes y recreativas abierto a la comunidad”, indica Fibra Uno sobre Mítikah.

A su vez, el director general de FUNO es André El Mann Arazi. Según su semblanza, Arazi tiene más de 45 años de experiencia en operación inmobiliaria; es co-fundador de e-Group, miembro del consejo de dicho grupo y miembro independiente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Actinver.

El fideicomiso conocido como Fibra Uno está a cargo de Moisés, Max y André El Mann Arazi. Los hermanos El Mann son mexicanos judíos.

En la página oficial de FUNO, se establece que Moisés El Mann Arazi es presidente de la firma; André El Mann es director ejecutivo; mientras que Max El Mann forma parte del comité técnico como director de la administración de la fibra.