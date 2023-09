Michelle Rodríguez responde a las críticas en su contra: ‘Los cuerpos son valiosos por quienes son’

En conversación con un canal de YouTube, la actriz Michelle Rodríguez habló sobre algunos aspectos de su vida profesional, personal y se sinceró sobre como ha afrontado comentarios en su contra cuando se vio envuelta en una polémica tras protagonizar la portada de una revista.

Michelle Rodríguez es una actriz y comediante originaria de la Ciudad de México que ha destacado en la industria por su participación en producciones como 40 y 20 (2016), Sin hijos (2020), Juntos pero no revueltos (2023), entre otros.

También ha destacado por ser una de las intérpretes que han alzado la voz en contra de la gordofobia.

De acuerdo con UNAM Global, la gordofobia engloba a los actos de violencia y discriminación en contra de las personas que no cumplen con los estándares estereotípicos de belleza que se han impuesto en películas, libros y series.

Michelle Rodríguez recuerda polémica por posar en revista

El pasado 18 de septiembre, el canal de YouTube de Jessica Fernández García publicó una entrevista de tres horas que le realizó a Michelle Rodríguez.

En aquella entrevista, la actriz habló sobre algunos comentarios que recibió en su contra tras formar parte de la portada de la revista Marie Claire a principios de 2023.

“Jamás pensé que iba a estar en una portada de una revista... para mí estar en la portada de Marie Claire fue grande porque ni lo vi venir y me parece un reconocimiento muy padre a lo que hago”, recordó la actriz.

Sin embargo, Michelle Rodríguez explicó que no se esperaba recibir críticas en su contra tras la revelación de la portada:

“Me sentía muy emocionada porque pensé que iba a tener un gran recibimiento de la gente... sale la revista digital y las portadas en redes, y entonces en Twitter se empieza hacer muchísima polémica. Había gente que hablaba de porque una mujer gorda estaba en una portada de revista de moda”.

La actriz recordó algunos de los comentarios que recibió en su contra por no cumplir con la imagen estereotípica que se tiene de una modelo; sin embargo, también señaló que ciertos individuos le aplaudieron por el acto:

“Había mucha gente diciendo ‘wow, yo quisiera’, ‘wow, me motiva’, ‘wow, me motiva’. Estuvo brutal... solo son unas fotos que me tomaron y ya... después causó mucha polémica porque había gente que decía que estaba ‘fomentando la obesidad’, ya de ahí un sin fin de cosas horribles”.

Michelle Rodríguez aseguró que sus fotografías generaron un debate “muy fuerte” durante un fin de semana completo que incluían críticas en contra de su cuerpo.

“Me di cuenta es que no me estaba afectando de una manera profunda porque no era algo que desconocía... creo que fue lo que más me impactó, redescubrí que estaba recibiendo violencia y que no me estaba sorprendiendo porque es algo que se ha convertido en un cotidiano en la vida mía y de una persona gorda”.

¿Qué dijo Michelle Rodríguez sobre las críticas de su cuerpo?

Tras recordar lo que sucedió con sus fotografías, Michelle Rodríguez abordó con Jessica Fernández García el tema de las críticas que recibió en contra de su cuerpo.

“Yo creo y, espero que haya alguien que me desmienta y me diga que nunca le ha pasado, pero una persona gorda se ha sentido por lo menos una vez en la vida minimizada, excluida, agredida, violentada por ser o verse como se ve”.

Aguantando las lágrimas, Michelle Rodríguez compartió que ninguna persona se debe de sentir excluida y aparte puntualizó en lo siguiente:

“Que se escuche y que resuene, los cuerpos son valiosos por quienes son... somos valiosos por lo que decimos, lo que representamos para los demás...”. Asimismo, la actriz negó estar fomentando la obesidad como algunas de las críticas la señalaban de hacerlo.

“Yo no estoy fomentando la obesidad, yo en ningún momento le estoy diciendo a nadie que está chido ser gordo... lo único que estoy diciendo es que todos somos valiosos por quienes somos y el verme como me veo no me tiene que hacer sentir mal”.