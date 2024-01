Mitikah ‘se mete’ con fiesta patronal de pueblo de Xoco por uso de pirotecnia

El centro comercial Mitikah abrió sus puertas en 2022 en medio de polémica, ya que habitantes del pueblo originario de Xoco manifestaron su inconformidad por la gentrificación.

En enero del 2024 se vivió un nuevo conflicto entre los vecinos y los empresarios de Mitikah. Este 20 de enero se celebra la Fiesta de San Sebastián y se les pidió a las personas notificar sobre los horarios en que se lanzará la pirotecnia.

Otras personas comentaron que también se les pidió a los habitantes de Xoco no usar pirotecnia, por lo que usuarios de redes sociales comenzaron un debate sobre Mitikah y sus acciones para que el pueblo de Coyoacán pierda su identidad.

La fiesta de San Sebastián tiene lugar este fin de semana. Los cohetes se usan cuando el santo llega a la iglesia y luego también se lanzan los llamados ‘toritos’.

Ante la postura de Mitikah sobre la pirotecnia, los vecinos externaron que se suma a los conflictos que se han tenido con los empresarios del centro comercial.

Mitikah, además de ser un centro comercial, es un desarrollo inmobiliario con la torre más alta de CDMX. Sus políticas han generado restricciones en el uso de los espacios públicos, pues son menos accesibles para los habitantes de Xoco.

‘’Awwww!! Pobresitos los whitexicans de Mitikah. Están protestando por la fiesta de pueblo de Xoco. Que pena! van tener que soportar a la “gentuza” que no es de su clase, no se vaya a pegar lo pobre o peor lo naco . No son dueños de Xoco, el mundo no gira alrededor de uds’', comentó un usuario de la red social ‘X’.

Mitikah es el reflejo de @AccionNacional en @BJAlcaldia



El cartel inmobiliario en todo su esplendor. ☠️ — Tragonauta ✨️🍔 (@PacoGuLo) January 20, 2024





Más polémica en Mitikah

El 6 de enero Mitikah de nuevo estuvo en el ojo del huracán, ya que un grupo de personas se manifestaron por el conflicto armado que hay en la Franja de Gaza.

Los activistas protestaron contra las tiendas judías en Plaza Mitikah. Lanzaron volantes y gritaron consignas en contra de Israel.

Además, colgaron la bandera de Palestina. Videos en redes sociales muestran que fueron desalojados con violencia, ya que elementos de seguridad les pidieron no usar el altavoz.