Elevador se desploma en plaza Mitikah: Hay dos personas lesionadas

Se registró un accidente en plaza Mitikah la noche de este martes, dejando a dos personas hospitalizadas.

Un elevador se desplomó en la plaza Mitikah la noche de este martes 12 de agosto, lo que dejó un saldo de dos personas heridas y hospitalizadas, según los primeros reportes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó el accidente, y comentó que las víctimas son dos personas, de 47 y 60 años, respectivamente, quienes presentan lesiones en la cabeza y cervicales, por lo que fueron trasladados a hospitales cercanos para su atención.

Toda la actividad en la plaza Mitikah, recién inaugurada en 2022, fue suspendida, siendo un nuevo incidente en la corta vida del polémico complejo comercial y de viviendas en Coyoacán, que en noviembre de 2022 reportó una balacera dentro de sus instalaciones.

De acuerdo con las autoridades de la alcaldía Benito Juárez, el elevador sufrió tres paradas, lo que provocó las lesiones de las víctimas. Para la noche de este martes se realizará una revisión exahustiva a fin de garantizar la seguridad de los clientes que visiten la plaza Mitikah.

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, condenó lo ocurrido y aseguró que Protección Civil trabajó de inmediato para auxiliar a las víctimas.

"La plaza será desalojada y se revisarán a fondo las medidas de Protección Civil. No vamos a permitir que se ponga en riesgo la seguridad de las personas“, comentó Mendoza Acevedo.

Además de los cierres, las autoridades colocaron sellos para no permitir el acceso a los clientes, y el reporte de NMás indica que se encontraron fallas en los protocolos de Protección Civil.

Se tiene reporte de que la plaza no presentó los permisos para algunos eventos realizados este martes, entre ellos la alfombra roja para la premiere de la película Mirreyes Vs Godínez, que fue a las 18:00 horas.

Por el momento las autoridades aún no definen si el cierre será únicamente durante la noche de este martes o si habrá alguna clausura de la plaza comercial durante más días.