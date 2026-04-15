Powell ‘será despedido’ de la Fed, advierte Trump: ‘He querido hacerlo, pero odio ser controversial’

El periodo de Jerome Powell como presidente de la Fed concluye el próximo mes.

El presidente Donald Trump dijo que despediría a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal si no deja el cargo “a tiempo”, y aseguró que la investigación del Departamento de Justicia contra el líder del banco central continuará.

“Tendré que despedirlo, ¿de acuerdo?, si no se va a tiempo. Me he contenido de despedirlo. He querido despedirlo, pero odio ser controversial”, dijo Trump en una entrevista con Fox Business.

“Quiero no ser controversial. Pero será despedido”, añadió en la entrevista transmitida este miércoles 15 de abril.

El periodo de Jerome Powell como presidente de la Fed concluye en mayo, pero su mandato como miembro de la Junta de Gobernadores se extiende hasta 2028.

Powell ha señalado que, si su sucesor no es confirmado antes de que termine su periodo como presidente en mayo, asumiría el cargo de manera provisional. La Reserva Federal ha otorgado en el pasado esa designación temporal a un miembro de la junta para encabezar la institución cuando el puesto de presidente queda vacante. No está claro de inmediato si Trump tiene la autoridad para destituir a Powell de ese rol.

¿Qué pasa con la audiencia de confirmación del sucesor de la Fed?

Trump restó importancia al compromiso del senador Thom Tillis de bloquear la confirmación de Kevin Warsh como próximo presidente hasta que concluya la investigación del Departamento de Justicia, y dejó entrever que preferiría que Powell permanezca como miembro de la junta antes que cancelar la indagatoria.

“Sé lo que dijo, y quizá sea cierto, en cuyo caso tendré que aceptarlo, pero no como presidente”, afirmó Trump.

Aliados de Trump han expresado su expectativa de que Powell también renuncie a su puesto en la junta cuando concluya su etapa al frente del banco central esta primavera. Sin embargo, Powell ha dicho que “no tiene intención” de dimitir hasta que la investigación del Departamento de Justicia sobre un proyecto de renovación de edificios de la Fed esté “completamente concluida”.

No obstante, en la entrevista Trump sugirió que no tiene planes de poner fin a dicha investigación.

“Ya sea incompetencia, corrupción o ambas, creo que hay que averiguarlo. De verdad lo creo”, señaló.

Tillis, un voto republicano clave en el Comité Bancario del Senado, ha elogiado a Warsh, pero insiste en que bloqueará su confirmación hasta que se resuelva la investigación del Departamento de Justicia, al considerar que representa una amenaza para la independencia de la Reserva Federal.

Esto abre la puerta a un posible enfrentamiento entre Trump y Powell en las próximas semanas, que probablemente escalaría a una batalla legal para definir los límites del poder presidencial. El mandatario también ha intentado destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, un caso que ya llegó a la Suprema Corte y aún no se resuelve.

A pesar de la postura de Tillis, el Comité Bancario del Senado programó para el 21 de abril la audiencia de confirmación de Warsh.

Fiscales estadounidenses realizaron una visita sorpresiva a las oficinas de la Reserva Federal en Washington el martes, pero se les negó el acceso al edificio.