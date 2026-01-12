¿Se le fue la mano a Powell? Las razones que ‘inflaron’ el costo de la renovación de la Fed a 2.5 mil mdd

Recientemente, Jerome Powell reveló que el Departamento de Justicia de EU emitió citatorios de un gran jurado para indagar el manejo administrativo y financiero de la renovación de la sede de la FED. [Fotografía. Shutterstock]

Ese presupuesto explica por qué el Departamento de Justicia de EU puso en la mira a Jerome Powell. La renovación de la sede de la Reserva Federal (FED) en Washington se convirtió en uno de los proyectos más costosos en la historia reciente del gobierno estadounidense. La obra ya alcanzó un costo de 2.5 mil millones de dólares, de acuerdo con un reporte reciente de Bloomberg.

El edificio principal, conocido como Marriner S. Eccles, fue inaugurado en 1937 y desde entonces no se le había realizado una renovación integral. A su lado se encuentra otro inmueble federal construido en 1931. Ambos fueron edificados con materiales que hoy se consideran peligrosos, como asbesto y plomo, y presentan sistemas mecánicos que ya no cumplen con los estándares actuales.

El proyecto incluye la actualización completa de las instalaciones, la expansión de áreas destinadas a oficinas y la incorporación de medidas que cumplan con los estándares de seguridad federales establecidos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Uno de los elementos más complejos de la modernización de la sede de la FED es la obra subterránea, cuya renovación incluye:

La transformación de un estacionamiento subteráneo en oficinas funcionales.

La construcción de una ampliación con cinco pisos, de los cuales cuatro estarán por debajo del nivel del suelo.

La excavación bajo estructuras existentes, que requirió el uso de más de mil micropilotes para soportar el peso del edificio mientras se rebajaba el nivel del subsuelo.

¿Cuáles son los retos técnicos y estructurales en la renovación de la sede de la FED?

De acuerdo con el artículo del periodista Kriston Capps, el terreno donde se ubica el complejo, cercano al Tidal Basin en Washington, presenta condiciones complicadas: su origen pantanoso y el agua subterránea cercana a la superficie dificultaron las labores de cimentación y obligaron a rediseñar aspectos claves de la obra.

A estos retos se sumó el aumento de precios en los materiales de la construcción. En 2021, justo antes del inicio de la obra, el precio del acero estructural se disparó. Esta alza, combinada con la escasez de insumos y la complejidad del diseño, representó un impacto directo sobre el presupuesto inicial de mil 900 millones de dólares.

Otro aspecto que encareció el proyecto fue la serie de revisiones que debe enfrentar cualquier obra en el “monumental core” de Washington. Varias agencias y comisiones federales tienen autoridad sobre el diseño, conservación y planeación urbana de esa zona.

Las intervenciones propuestas por la FED debieron ajustarse a normas arquitectónicas, exigencias de seguridad y demandas estéticas impuestas por estas instituciones, lo que alargó los tiempos y modificó parte del plan original.

¿Por qué el Departamento de Justicia en EU investiga a Jerome Powell?

En medio del debate político, aliados del presidente Donald Trump criticaron el proyecto y señalaron presuntos lujos como jardines en azoteas, comedores exclusivos y elevadores VIP.

No obstante, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, aclaró que dichos jardines son techos verdes para regular temperatura y escurrimientos pluviales, y que los elevadores fueron diseñados para garantizar accesibilidad.

Recientemente, Jerome Powell reveló que el Departamento de Justicia de EU emitió citatorios de un gran jurado para indagar el manejo administrativo y financiero de la renovación de la sede de la FED.

Dichas citaciones fueron interpretadas como un intento de presión política por parte del gobierno de Donald Trump para influir en la política monetaria de la Reserva Federal, en particular para forzar una reducción en las tasas de interés, que actualmente se ubican entre 3.50 y 3.75 por ciento.

“La amenaza de cargos criminales es una consecuencia de que la Reserva Federal fija las tasas de interés en función de nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente“, dijo Powell.

Aunque la Oficina del Inspector General de la FED identificó áreas de mejora en el seguimiento administrativo, no encontró evidencia de fraude o malversación de recursos. El informe de 2021 concluyó que el proyecto cumple con los estándares de la industria y del gobierno federal.

El costo de la modernización de la sede de la Reserva Federal ya se compara con otras obras federales de alta complejidad. El Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, por ejemplo, tuvo un presupuesto final de 540 millones de dólares, un 50% más alto de lo estimado originalmente. Por su parte, el Memorial del 11 de Septiembre alcanzó los 700 millones debido a diversas modificaciones estructurales.