División en la Fed: Recorta por tercera vez tasas de interés y proyecta sólo un ajuste en 2026

Los funcionarios de la Reserva Federal realizaron un tercer recorte consecutivo de la tasa de interés y mantuvieron su previsión de solo un recorte en 2026.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) votó 9-3 este miércoles para reducir la tasa de fondos federales en un cuarto de punto, a un rango de 3.5-3.75 po ciento.

También modificó sutilmente la redacción de su comunicado, sugiriendo mayor incertidumbre sobre cuándo podrían volver a recortar las tasas.

Recorte por ajustes en la economía de EU

Los disensos y las nuevas proyecciones subrayan las divisiones entre los responsables de política monetaria, que han surgido respecto a si la mayor amenaza para la economía estadounidense es la debilidad del mercado laboral o la inflación persistente.

En su comunicado de octubre, el FOMC describió lo que tomaría en cuenta “al considerar ajustes adicionales” a su tasa de referencia.

En el comunicado de este miércoles, el comité volvió a la redacción utilizada el diciembre pasado —justo antes de una pausa en los recortes— para decir “al considerar la magnitud y el momento de ajustes adicionales”.

El resultado marcó la primera vez desde 2019 que tres funcionarios votan en contra de una decisión de política monetaria, con disensos en ambos extremos del espectro.

El S&P 500 subió, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar retrocedieron. No se observaron cambios importantes en las expectativas del mercado sobre los recortes de tasas para 2026.

¿Cómo quedó la votación de la Fed sobre las tasas?

Dos presidentes regionales de la Fed —Austan Goolsbee, de Chicago, y Jeff Schmid, de Kansas City— votaron en contra, prefiriendo mantener las tasas sin cambios. El gobernador Stephen Miran, nombrado por Trump en septiembre, volvió a disentir a favor de un recorte mayor, de medio punto.

Los funcionarios de la Fed también autorizaron nuevas compras de valores del Tesoro a corto plazo para mantener un suministro “amplio” de reservas bancarias.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, ofrecerá una conferencia de prensa a las 2:30 de la tarde, hora de Washington.

Tras el último recorte en octubre, varios funcionarios advirtieron sobre una inflación persistente, señalando su reticencia a apoyar otra reducción. Otros seguían centrados en el debilitamiento del mercado laboral, y pidieron al menos otro recorte adicional.