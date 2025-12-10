Peso se ‘engarrota’ ante el dólar previo a que la Fed recorte tasa de interés

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados durante este miércoles 10 de diciembre.

El peso mexicano se deprecia ligeramente ante el dólar este miércoles 10 de diciembre a horas de que la Fed recorte su tasa de interés en 25 puntos.

El peso pierde 0.11 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.21 unidades, 2 centavos más con respecto al cierre del martes 9 de diciembre, informó Bloomberg.

“El tipo de cambio opera en un rango estrecho, mientras que el dólar continúa presionado a la espera de la reunión de política monetaria de la Fed”, apuntó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario de Monex.

Será la próxima semana cuando se vea si el Banco de México ‘contesta’ el movimiento de la Fed otro recorte a la tasa. En su comunicado anterior, la Junta de Gobierno dijo que considerará otra reducción, esto antes de que la inflación acelerara más de lo esperado en noviembre, según reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) esta semana.

Precio del dólar en ventanillas bancarias este miércoles

El banco Banamex reporta que el dólar se vende en 18.66 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.64 unidades por billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del Mbono a 10 años en México se coloca en una tasa de 8.80 por ciento, mientras que en Estados Unidos, el rendimiento del bono a 10 años alcanza un nivel de 4.18 por ciento.

El rublo ruso es la moneda que más se deprecia ante el dólar, con una caída de 0.97 por ciento este miércoles 10 de diciembre. Le sigue el real brasileño con 0.35 por ciento; el sol peruano con 0.17 por ciento, y la rupia indonesia con 0.10 por ciento.