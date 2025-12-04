‘Súper jueves’ para el peso: ¿Por qué alcanzó su mejor nivel desde julio de 2024?

Este jueves, el peso mexicano se apreció 0.25% y tocó su nivel más fuerte desde julio de 2024. (El Financiero/Shutterstock)

El peso mexicano recibió su ‘Navidad adelantada’ tras alcanzar su mejor nivel de los últimos 17 meses, impulsado por un retroceso del dólar y un mayor apetito por activos de mercados emergentes.

Según datos del Banco de México (Banxico), la moneda mexicana se apreció 0.25 por ciento frente al billete verde, al cerrar en las 18.23 unidades por dólar, un desempeño que no se veía desde el 23 de julio de 2024.

El avance del peso ocurre en un contexto en que los inversionistas ajustan sus posiciones previo a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), programada para el próximo 10 de diciembre.

Las razones de la apreciación del peso este jueves 4 de diciembre

Felipe Mendoza, CEO de IMB Capital Quants, explicó que el tipo de cambio operó en un rango estrecho entre 18.22 y 18.29 unidades, “reflejando que pese a la volatilidad global y al ruido geopolítico, el soporte estructural del peso sigue vigente gracias a un carry atractivo; la expectativa de un recorte de la Fed en diciembre, y estabilidad financiera doméstica”.

Lo anterior también se vio reflejado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que este jueves registró una ganancia del 0.18 por ciento, porcentaje que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a alcanzar las 63.714,86 unidades, en una jornada con avances en los mercados del mundo, con excepción del Dow Jones que registró una ligera caída.

“La leve reducción de la expectativa de que la Fed hará un recorte en la decisión del 10 de diciembre a 91.4 por ciento, por debajo a lo observado a inicios de la semana cuando se alcanzó una probabilidad de 99 por ciento, afectó ligeramente al mercado de capitales”, explicó a EFE la directora de análisis económico y financiero de la firma Banco Base, Gabriela Siller.

Wall Street cierra mixto previo a reunión de la Fed

Por otro lado, Wall Street cerró este jueves en terreno mixto tras conocerse nuevos datos del mercado laboral previos a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de la próxima semana, en la que se espera un recorte de los tipos de interés.

Al cierre de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones bajó un 0.07 por ciento, hasta 47.850 unidades; mientras que el S&P 500 avanzó un 0.11 por ciento, hasta 6.857 enteros, y el Nasdaq se incrementó un 0.22 por ciento, hasta 23.505 puntos.

Con información de Valeria López y EFE.