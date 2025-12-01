Wall Street ‘arranca’ diciembre con el ‘pie izquierdo’: Nasdaq, S&P 500 y Dow Jones caen HOY

Los inversionistas comenzaron el último mes del año evitando los sectores más riesgosos del mercado, que los lleva a una toma de utilidades, luego de que dos de los principales índices de Wall Street reportaron una larga racha de ganancias en los últimos 7 meses.

El Nasdaq reporta una baja de 0.94 por ciento, en los 23 mil 140.39 enteros, el S&P 500 cae 0.62 por ciento, en las 6 mil 808.83 unidades, seguido por el Dow Jones que ronda en los 47 mil 501.20 puntos, al ceder 0.44 por ciento.

“Al inicio de la semana y del último mes de 2025, los mercados se mantienen cautelosos, atentos a datos clave en Estados Unidos (consumo, empleo ADP, ISM) antes de la reunión de la Fed del 9 y 10 de diciembre, donde se revisará la inflación y se anticipa un recorte de 25 pbs, ya descontado en un 90.0 por ciento por futuros”, destacan analistas de Monex.

¿Cómo cotiza la Bolsa Mexicana de Valores y los mercados en Europa HOY 1 de diciembre?

El índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, reporta un aumento de 0.32 por ciento, en los 63 mil 799.86 enteros, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores, el cual opera cerca de los mil 261.0 puntos, cede 0.15 por ciento.

En contraste, del lado de Europa, se perciben números rojos empezando por el DAX en Alemania que resta 1.20 por ciento, en las 23 mil 552.39 unidades, el CAC 40 de Francia pierde 0.48 por ciento, con 8 mil 84.12 puntos, de igual manera el IBEX 35 de España cede 0.17 por ciento, con 16 mil 343.90 enteros, y el FTSE 100 de Londres resta 0.01 por ciento, con 8 mil 82.56 unidades.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo el precio del West Texas Intermediate (WTI) registra un alza de 1.61 por ciento, en los 59.51 dólares por barril, mientras que el referencial Brent con 1.54 por ciento más, cotiza alrededor de los 63.31 dólares por unidad.