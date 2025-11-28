Wall Street abre en verde tras feriado del Día de Acción de Gracias

A pesar del fallo en el sistema CME durante la madrugada, los índices accionarios en Wall Street regresaron del feriado con números verdes, aunque la última sesión del mes de noviembre será más corta.

No obstante, los operadores siguen a la espera de nuevos catalizadores económicos.

El Dow Jones encabeza las ganancias con 0.40 por ciento, en los 47 mil 613.87 enteros, le sigue el Nasdaq, con 23 286.26 puntos, mientras que el S&P 500 avanza 0.21 por ciento, a 6 mil 826.77 unidades.

“Para la jornada de hoy, en la que los mercados de Estados Unidos operarán media sesión tras el feriado de ayer y con escasos datos económicos previstos, anticipamos que uno de los principales catalizadores sea aún la expectativa de una Fed más acomodaticia en el próximo mes”, destacaron analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

¿Cómo cotizan las Bolsas en México y Europa hoy 28 de noviembre?

Del lado de Europa los aumentos son de 0.39 por ciento para el DAX en Alemania que ronda en los 23 mil 861.29 enteros, el CAC 40 de Francia avanza 0.39 por ciento, en los 8 mil 127.88 puntos, seguido por el FTSE 100 de Londres con 0.30 por ciento, en las 9 mil 723.52 unidades, y el IBEX 35 de España con 16 mil 376.10 enteros, suma 0.09 por ciento.

A nivel local ambas bolsas muestran números verdes, ya que el S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), sube 0.25 por ciento, en los 62 mil 8851.2 enteros y para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores la ganancia es de 0.29 por ciento con mil 250.42 unidades.

Así cotizan los precios del petróleo hoy 28 de noviembre

En el mercado internacional de petróleo el West Texas Intermediate (WTI) avanza 0.99 por ciento y se ubica en los 59.23 dólares por barril y el referencial Brent cede 0.13 por ciento al colocarse en los 63.27 billetes verdes por unidad.