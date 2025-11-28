Peso avanza frente al dólar... y es la séptima moneda más apreciada HOY: ¿Cómo abrió el tipo de cambio?

El peso mexicano inicia la jornada con ganancias frente al dólar y se ubica como la séptima divisa emergente más apreciada en la sesión.

De acuerdo con las cifras de Bloomberg, el tipo de cambio ronda en los 18.3264 pesos por dólar, nivel bajo el cual se aprecia 0.12 por ciento o 0.02 centavos, con respecto al cierre anterior.

“El tipo de cambio se mantiene estable al comienzo de la sesión, pero no se pueden descartar presiones al alza debido a que el dólar se está fortaleciendo frente a la mayoría de sus principales cruces, ante una mayor demanda asociada a ajustes de portafolios de inversión por el cierre del mes”, destacó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

¿En cuánto se vende el dólar HOY 28 de noviembre?

En ventanillas bancarias, el precio del dólar ahora se coloca en los 18.81 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.

Por su parte, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis divisas de países desarrollados reporta un aumento de 0.04 por ciento, en los 99.63 enteros. Asimismo, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) que opera en las mil 219.48 unidades sube 0.09 por ciento.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.01 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.69 por ciento.

¿Qué monedas ganan terreno frente al dólar HOY 28 de noviembre?

Otras monedas emergentes que ganan terreno frente al billete verde son el real brasileño con 0.32 por ciento, el dólar canadiense con 0.19 por ciento, el rand sudafricano con 0.18 por ciento, el shekel israelí con 0.16 por ciento y el yen japonés con 0.12 por ciento, mientras que las más depreciadas son el won surcoreano con 0.51 por ciento, el zloty polaco con 0.42 por ciento, la corona checa con 0.23 por ciento, la corona danesa con 0.23 por ciento, el florín húngaro con 0.22 por ciento y el euro con 0.22 por ciento.