Peso amplía ganancias por posible recorte en tasa de interés de la Fed: ¿Cómo se vende el dólar HOY?

El peso mexicano amplía sus correcciones, en espera de nuevos indicadores relevantes, mientras el mercado sigue anticipando otro ajuste a la baja a los tipos de interés por parte del banco central de Estados Unidos.

Los datos reportados por Bloomberg indican que, hasta el momento, el tipo de cambio opera alrededor de los 18.3657 pesos por dólar, nivel bajo el cual presenta una apreciación de 0.09 por ciento o 1.75 centavos, considerando su dato de cierre de ayer.

“La publicación de indicadores que muestran debilidad económica en Estados Unidos y a la especulación de que el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, podría ser nominado en diciembre por Donald Trump para ocupar el cargo de presidente de la Reserva Federal. Hasset ha expresado que se debería recortar la tasa de interés.

“Debido a la expectativa de que la Reserva Federal seguirá recortando la tasa de interés, hay mayor apetito por riesgo en el mercado financiero”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

¿Cómo se vende el dólar HOY 26 de noviembre en bancos?

En ventanillas bancarias, el precio del dólar ahora se coloca en los 18.81 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.

A la par, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados reporta un aumento de 0.12 por ciento, en los 99.78 enteros. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) baja 0.08 por ciento hacia las mil 221.98 unidades.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.02 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.83 por ciento.

Entre las divisas que más ganan terreno frente al dólar se encuentra el dólar neozelandés con 0.80 por ciento, el rublo ruso con 0.58 por ciento, el rand sudafricano con 0.35 por ciento, el dólar taiwanés con 0.33 por ciento, el peso chileno con 0.32 por ciento y el peso colombiano con 0.26 por ciento.