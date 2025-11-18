Wall Street abre en rojo mientras espera los siguientes pasos de la Fed; Nasdaq lidera caídas

Los mercados de renta variable inician la jornada con desempeños negativos, a medida que los inversionistas siguen asimilando cuáles podrían ser los próximos pasos de la Reserva Federal.

El Nasdaq presenta una caída de 1.45 por ciento, en los 22 mil 378.74 puntos, le sigue el Dow Jones, con 1.05 por ciento, en las 46 mil 102.80 enteros, mientras que el S&P500 con 0.98 por ciento menos, ronda en las 6 mil 607. Unidades.

“Prevemos que una jornada volátil, generada por la incertidumbre en torno a un recorte de tasas por parte del FED próximo mes. Este escepticismo está enraizado en las características de la reanudación de la publicación de datos oficiales por parte del Gobierno de EU tras su reapertura, sobre si datos del pasado mes se publicarán o no, lo cual reduce las probabilidades de un próximo recorte al tener menos información para tomar la decisión”, destacan analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

¿Cómo cotizan los mercados en México y Europa hoy 18 de noviembre?

En Europa el IBEX 35 de España cae 2.31 por ciento, en los 15 mil 797.62 enteros, el CAC 40 de Francia pierde 1.98 por ciento, en las 7 mil 958.52 unidades, le sigue el DAX en Alemania con 1.74 por ciento menos, en los 23 mil 168.18 puntos, y el FTSE 100 de Londres con 1.43 por ciento a la baja, se sitúa en los 9 mil 537 puntos.

En tanto, en el país se reportan descensos de 0.31 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que se coloca en las 62 mil 138.27 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 237.53 enteros, cede 0.36 por ciento.

Así cotizan los precios del petróleo hoy 18 de noviembre

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 59.55 dólares por barril, ya que baja 0.60 por ciento, mientras que el Brent con 0.65 por ciento menos, cotiza en los 63.82 billetes verdes por unidad.