De ChatGPT a Moody’s: ¿Qué páginas, chatbots y redes se ‘cayeron’ por falla global de Cloudflare?

Cloudflare reportó que detectó un 'pico inusual' de tráfico en su red durante la madrugada de este martes 18 de noviembre.

Deja de apretar F5 ‘a lo loco’: El chatbot ChatGPT; la red social X de Elon Musk y diversas páginas de internet no funcionan este martes 18 de noviembre debido a una falla en la red de Cloudflare.

La empresa de seguridad en internet es la proveedora principal de compañías que van desde los videojuegos hasta las finanzas.

Un portavoz de Cloudflare indicó que la empresa detectó un pico de tráfico inusual en uno de sus servicios alrededor de las 6:20 horas, tiempo del Este de EU, lo que provocó errores en parte del tráfico que circulaba por su red.

“Aún desconocemos la causa de este pico de tráfico inusual“, añadió el portavoz. ”Estamos trabajando intensamente para garantizar que todo el tráfico se procese sin errores".

¿Qué apps, páginas de internet y chatbots están fuera de servicio por falla de Cloudflare?

El ‘apagón’ evita que usuarios puedan trabajar con el ‘chatbot’ ChatGPT, pues al momento de abrir el sitio para trabajr con prompts aparece el siguiente mensaje.

Este es el mensaje que aparece cuando los usuarios inician sesión en ChatGPT (ChatGPT)

Otros sitios que experimentan problemas en su funcionamiento son:

El sitio web de Moody’s mostró un código de error 500 e indicó a los usuarios que visitaran el sitio web de Cloudflare para obtener más información.

¿Qué trabajo hace Cloudflare para chatbots y páginas de internet?

Cloudflare, con sede en San Francisco, proporciona infraestructura de internet que protege los sitios web de las amenazas en línea.

La falla global de Cloudflare de este martes 18 de noviembre es el último ejemplo de la ‘peligrosa’ dependencia de empresas en una sola compañía de internet, advirtió Alan Woodward, profesor de ciberseguridad de la Universidad de Surrey.

“La gente no tiene más remedio que depender de relativamente pocos nombres importantes”, comentó.

¿Cuánto caen las acciones de Cloudflare HOY?

Tras la apertura de sesiones en Wall Street, los títulos de Cloudflare pierden 2.55 por ciento, a los 197.04 dólares por acción.

Antes del inicio de actividades en la Bolsa de Nueva York, los títulos de Cloudflare se depreciaron cerca de 4 por ciento.

Con información de AP y Bloomberg