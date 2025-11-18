ChatGPT y X están ‘fuera de servicio’: Falla de Cloudflare provoca ‘apagón’ global

Cloudflare es una empresa de seguridad en internet que tiene cientos de clientes a nivel global.

Cloudflare investiga un fallo en su red global que provocó la caída de varios de sus clientes, entre los que se encuentra la red social X, el ‘chatbot’ ChatGPT y el videojuego League of Legends.

La empresa de servicios de seguridad de Internet y servidores informó este martes 18 de noviembre de un problema en su red que impide el uso y acceso con normalidad a las aplicaciones o páginas de web.

En su lugar, los servicios afectados, entre los que también se encuentran Movistar y Canva, muestran un mensaje que indica: “Por favor, desbloquee challenges.clouflare.com para continuar”.

Este es el mensaje que aparece cuando los usuarios inician sesión en ChatGPT (ChatGPT)

Así reportó Cloudflare el problema

Cloudflare estaba investigando un problema que “potencialmente afecta a varios clientes”, según informó la compañía con sede en San Francisco en su sitio web.

En la misma página se indica que Cloudflare había estado experimentando problemas con su portal de atención al cliente y que tenía programado realizar mantenimiento en algunas áreas durante la mañana.

En un momento dado, el sitio web de Cloudflare sobre el estado de las interrupciones no cargaba. Aproximadamente una hora después de iniciada la interrupción, Cloudflare informó que “los servicios se estaban recuperando”, pero advirtió que los clientes seguirían experimentando “tasas de error superiores a lo normal mientras continuamos con las labores de resolución”.

El software de Cloudflare es utilizado por cientos de miles de empresas en todo el mundo, actuando como una barrera entre sus sitios web y los usuarios finales, y protegiendo sus sitios de ataques que podrían sobrecargarlos con tráfico.

La lista de fallas a nivel global de Cloudflare

El sistema de Cloudflare ya sabe de fallas. En julio de 2019, un fallo en su software provocó que una parte de su red acaparara los recursos informáticos del resto de la empresa, dejando fuera de servicio a miles de sitios web de todo el mundo que dependen de Cloudflare durante hasta 30 minutos.

Durante esa interrupción, se vieron afectados servicios como la plataforma de blogs Medium; el proveedor de chat para videojuegos Discord; Shopify; el servicio de música SoundCloud; la plataforma de intercambio de Bitcoin Coinbase, y el servicio de almacenamiento en línea Dropbox.

En junio de 2022, Cloudflare sufrió otra interrupción que afectó al tráfico en 19 de sus centros de datos, que gestionan una proporción significativa de su tráfico global, lo que también provocó la caída de varios sitios web y servicios importantes.

“Cloudflare es la empresa más grande de la que nunca has oído hablar”, afirmó Alan Woodward, profesor de ciberseguridad en la Universidad de Surrey, añadiendo que la interrupción era otro ejemplo de la dependencia de internet de “relativamente pocos actores”.

“La gente no tiene más remedio que depender de unas pocas grandes empresas“, afirmó. New Jersey Transit informó que tanto su sitio web como su aplicación móvil se vieron afectados por la interrupción del servicio de Cloudflare y advirtió que los servicios podrían estar temporalmente no disponibles o presentar lentitud.

El sitio web de la calificadora Moody’s también se vio afectado este martes 18 de noviembre, mostrando un “error del servidor” en la parte superior.Las acciones de Cloudflare cayeron 4 por ciento antes de la apertura de Wall Street.

Con información de Bloomberg