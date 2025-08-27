Hasta ChatGPT ‘narró’ pelea de Noroña y ‘Alito’ Moreno: Los mejores memes que nos dejó el pleito

Los mejores memes de la pelea entre 'Alito' Moreno y Fernández Noroña. (Mario Jasso/capturas X.com)

¡Que suene la campana! Alejandro ‘Alito’ Moreno y Fernández Noroña se pelearon dentro del Congreso de la Unión al término de la sesión de este 27 de agosto, momento que generó memes en redes sociales.

El conflicto ocasionó que el nombre de los dos políticos se volviera una tendencia luego de los empujones y surgió un texto de Chat GPT que narró la pelea como si fuera un combate de box muy al estilo de los vistos en el Supernova Strikers 2025.

¿Cómo fue la pelea de Noroña vs. ‘Alito’ Moreno?

Las agresiones entre ‘Alito’ Moreno y Noroña, comenzaron luego del término del Himno Nacional en la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles.

En ese momento, el senador del PRI se acercó a Gerardo Fernández Noroña, para reclamarle porque no le otorgó la palabra en toda la reunión.

Molesto, el integrante de la bancada tricolor, escaló la confrontación verbal a agresiones físicas donde tiró a un hombre vestido de verde y luego ‘cacheteó’ al presidente del Senado, al mismo tiempo que se insultaban verbalmente.

“Te estoy pidiendo la palabra (...) Te rompo tu madre”, le gritó Moreno, “no me toques”, respondió el morenista. Algunos de los legisladores se acercaron para intentar separarlos y terminar la pelea.

¿Qué dijeron ‘Alito’ Moreno y Fernández Noroña de la pelea en el Senado?

Fernández Noroña, quien está en una polémica por una casa de 12 millones de pesos, dio una conferencia luego del conflicto con ‘Alito’, donde aseguró que pedirá el desafuero de los implicados.

“Presentaremos denuncias por daños, este asunto no se puede quedar ahí y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron”.

Además, explicó los motivos por los cuales no otorgó el turno para participar durante la sesión al priista: “El PRI pide la palabra y como yo no me mando solo, pido a la Asamblea si hacemos esas intervenciones y me dicen que no”.

‘Alito’ Moreno reaccionó a la pelea y en sus declaraciones aseguró que las agresiones las comenzó Noroña luego de pedirle explicaciones por no darle la palabra, además el integrante del PRI llamó “cobarde” a su contrincante.

“Y ya les dije, es chiquito hermano, por eso lo exhibimos cómo es, salió corriendo, si llegamos a los golpes es por defender la democracia”.

Así narró Chat GPT la pelea entre 'Alito' Moreno y Fernández Noroña en el Senado. (Foto: Inteligencia Artificial)

Los mejores memes de la pelea de ‘Alito’ Moreno vs. Fernández Noroña

Además de los memes en redes sociales que surgieron tras la pelea de ‘Alito’ Moreno vs. Fernández Noroña, surgió un texto creado con la Inteligencia Artificial donde se narra el combate como si fuera uno profesional.

“Damas y caballeros, bienvenidos a la Arena Legislativa, hoy tenemos un combate nunca antes visto: dos pesos pesados de la política mexicana, listos para intercambiar no argumentos, sino puños (...) En la esquina roja, con guantes tricolor, exgobernador y experto en acomodarse siempre en la foto: ¡¡Alejandro *‘Alito’ Moreno!!“, comenzó con la presentación de uno de los ”peleadores".

“En la esquina guinda, con barba desafiante, verbo encendido y fama de no dejar títere con cabeza: ¡Gerardo Fernández Noroña! Suena la campana".