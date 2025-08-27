Noroña exige desafuero de ‘Alito’ Moreno tras trancazos en el Senado: ‘Me dijo te voy a matar’

Gerardo Fernández Noroña dijo que no le dio la palabra a 'Alito' Moreno porque la asamblea votó por terminar la sesión.

Morena buscará el desafuero de Alejandro ‘Alito’ Moreno después de que golpeó a Gerardo Fernández Noroña en la sesión de la Comisión Permanente.

Noroña, quien está en medio de la polémica por una propiedad de 12 millones de pesos, relató que Emiliano González, trabajador del Senado, resultó lesionado tras la agresión de ‘Alito’ Moreno.

De hecho, en la conferencia posterior al ataque, González apareció con un collarín junto con la bancada de Morena.

“Presentaremos denuncias por daños (...) Una vez presentadas las denuncias, este asunto no se puede quedar ahí y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron”, agregó.

Gerardo Fernández Noroña anunció que se convocará a una sesión especial de la Comisión Permanente el próximo viernes 29 de agosto en la que se tratará el ataque de ‘Alito’ Moreno.

¿Cuál fue la amenaza de ‘Alito’ Moreno contra Noroña?

Alejandro ‘Alito’ Moreno justificó su violencia contra el morenista debido a que no le dio la palabra en la sesión, pero, ¿por qué ocurrió esto?

Noroña explicó que consultó a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente si se iba a hacer la serie de intervenciones por partido que estaba programada para el final de la sesión. Cuando se le informó que no, procedió a terminar las actividades.

“El PRI pide la palabra y como yo no me mando solo, pido a la Asamblea si hacemos esas intervenciones y me dicen que no”, declaró.

Noroña relató que después ‘Alito’ Moreno subió al estrado a jalonearlo. El morenista le pidió parar ya que estaban en la entonación del Himno Nacional.

“Ahí están los videos, me dio de golpes en los brazos, me dijo ‘te voy a partir la madre’, ‘te voy a matar’”, agregó.

¿Quiénes son los legisladores que serán denunciados por Noroña?

Además de ‘Alito’ Moreno, Noroña detalló que fue atacado por los siguientes legisladores:

Senador Pablo Angulo del PRI.

Diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla del PRI.

Diputado Erubiel Alonso del PRI.

“Ellos no son miembros de la Comisión Permanente, no tenían nada que hacer aquí y mucho menos tomando la tribuna y mucho menos agrediéndonos físicamente”, señaló.

¿Cómo procedería el eventual proceso de desafuero contra Alejandro ‘Alito’ Moreno?

Noroña adelantó que él y Emiliano González denunciarán al presidente del PRI este mismo miércoles 27 de agosto ante la Fiscalía, aunque no aclaró si ante la de la Ciudad de México o la General de la República.

¿Qué sigue? Noroña comentó que la Fiscalía investigará las demandas y si considera que hay un delito, solicitará el desafuero contra los cuatro legisladores del PRI.

“El proceso de desafuero no se decide por las cámaras, no procede si no hay una solicitud que en este caso es la Fiscalía”, puntualizó.