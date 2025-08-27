Monreal pide ‘no satanizar’ a Noroña por su casa de 12 millones: ‘Lo está pagando a crédito’

Monreal afirmó que el cree en la explicación ofrecida por Noroña sobre la compra de la residencia. (Fotos: Cuartoscuro)

En medio del escándalo que acompaña al senador morenista Gerardo Fernández Noroña por la compra de una propiedad valuada en 12 millones de pesos, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, salió en defensa de su compañero de partido.

Al preguntarle sobre las recientes críticas contra el senador Fernández Noroña por la compra de una casa en Tepoztlán, Monreal pidió “no satanizar” la adquisición, ya que ésta se hizo por medio de un crédito bancario, además de que el pago es cubierto por sus propios ingresos.

“Yo le creo a Gerardo Fernández Noroña y creo que como mexicano y como servidor público él ha dado su explicación y con ello me quedo. No tengo otro elemento más para poder expresar una opinión distinta”, respondió el diputado guinda en conferencia de prensa.

- ¿Se justifica entonces que él haya comprado esa residencia de 12 millones de pesos?, le cuestionó un reportero.

- Él lo ha dicho, mediante un crédito que adquirió en una institución financiera se está cubriendo, lo está pagando y yo le creo. También no creo que deba ser satanizada una adquisición que adquirió con financiamiento de una institución bancaria y que esté cubriendo de sus propios ingresos", contestó Monreal.

‘Mis bienes están declarados desde hace 42 años’: Monreal

El líder parlamentario de Morena en San Lázaro también negó que él tuviera algún inmueble valuado en esa cantidad y precisó que sus bienes están detallados en su declaración patrimonial desde hace 42 años, enumerando todos los cargos que ha tenido en la administración pública.

“Soy servidor público (...) año con año tengo que estar informando mis declaraciones patrimoniales y en ellas expreso lo que haya adquirido de nueva cuenta en razón de mis ingresos que percibo como legislador o como servidor público”, pero no tengo ahora recientemente.

De regreso al tema de Noroña, Ricardo Monreal destacó la buena relación que tiene con su par morenista, con quien, dijo, ha compartido años en la lucha social y política. De nueva cuenta, mencionó que los ataques contra el senador con una “estrategia narrativa” de sus adversarios e hizo un llamado a actuar con cuidado y congruencia.

“Entiendo que los adversarios están muy fuertes contra nosotros. Es una estrategia, una narrativa. Debemos actuar con cuidado y congruencia, siempre ayudándole a la presidenta Claudia Sheinbaum”, finalizó.

¿Qué dijo Noroña sobre su casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán?

Ante las críticas que lo señalan por su falta de congruencia con la austeridad que predica Morena y la casa de 12 millones de pesos que está pagando, Fernández Noroña aseguró que todos sus bienes están declarados públicamente y desmintió haber recibido recursos ilícitos para comprarla.

“Yo he trabajado mucho para tener lo que tengo. El patrimonio que yo tengo lo he construido y lo estoy construyendo con muchísimo trabajo”, declaró el senador a los medios el pasado martes 26 de agosto.

El inmueble, ubicado en el pueblo mágico de Tepoztlán, en Morelos, cuenta con un terreno de mil 201 metros cuadrados y una construcción de 259 metros cuadrados. De acuerdo con lo expuesto por el legislador, se trata de una vivienda rodeada de vegetación y amplios espacios para su privacidad.

Antes de formalizar la compra, Fernández Noroña arrendaba la propiedad. Posteriormente, el legislador adquirió la propiedad mediante un crédito hipotecario el cual comenzó a pagar a finales de 2024.

Noroña enfatizó que sus ingresos para poder costear esta vivienda provienen de su sueldo como presidente de la Mesa Directiva del Senado, así como de lo que gana en su canal de YouTube y otras colaboraciones en medios de comunicación.