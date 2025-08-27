Una casa de 12 mdp como la de Noroña: ¿Cuánto tendría que ganar un mexicano para pagar ese crédito?

Gerardo Fernández Noroña reveló en su declaración patrimonial que su casa en Tepoztlán, Morelos, tiene un valor de 12 millones de pesos. (Foto: El Financiero)

Comprar una casa con un valor de 12 millones de pesos, como la del senador Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán, Morelos, con un crédito hipotecario tradicional de la banca, representaría para cualquier mexicano con altos ingresos desembolsar cada mes hasta 110 mil pesos y comprobar ingresos por hasta 185 mil pesos.

De acuerdo con Fernández Noroña, la adquisición fue realizada mediante un crédito hipotecario, que está pagando con sus ingresos como senador. Además, asegura que la propiedad fue incluida en su declaración patrimonial, lo que se trata de un “patrimonio legítimo”.

La propiedad es una residencia de diseño rústico con amplios jardines, terraza y una fuerte presencia de artesanías mexicanas y elementos decorativos globales.

Mansión de Noroña. (redes)

El ingreso promedio de un mexicano oscila entre los 10 mil y los 22 mil pesos en promedio, de acuerdo con cifras del inegi, lo que alcanza para comprar viviendas con valor entre los 700 mil y más del millón de pesos, de acuerdo con el sector.

Casa de Noroña: ¿Cuánto tienes que ganar y pagar al mes por un crédito de 12 mdp?

En un ejercicio comparativo realizado por El Financiero, a través de la Condusef, en un escenario donde el comprador de la vivienda diera un enganche del 30 por ciento del inmueble en la compra, en una institución como Scotiabank el desembolso inicial del crédito correría los 4 millones 334 mil 628 pesos, para un crédito a 20 años con una tasa del 14 por ciento.

Esto significa que cualquier mexicano debería pagar hasta 110 mil 652 pesos de mensualidad y lograr un pago total de mensualidades de hasta 23 millones 670 mil 122 pesos.

Crédito Scotiabank

Otro ejemplo comparativo con un enganche del 30 por ciento con BBVA destaca que el comprador deberá desembolsar inicialmente 4 millones 554 mil 780 pesos y pagar mensualmente hasta 93 mil 677 pesos. El crédito, también a 20 años tendría una tasa del 10.5 por ciento.

Crédito BBVA

En un escenario en el que el enganche fuera de hasta el 50 por ciento del valor del financiamiento para la propiedad de 12 millones de pesos, en un banco como HSBC el comprador tendría que dar un enganche de 6 millones 924 mil 360 pesos y desembolsar cada mes sus pagos de 73 mil 097 pesos. La institución solicita ingresos a comprobar por hasta 228 mil 428 pesos.

Crédito HSBC

La opción de mensualidades más caras la da Scotiabank Pagos Oportunos, donde el enganche inicial correría por 6 millones 704 mil 628 pesos y las mensualidades de 78 mil 480 pesos.