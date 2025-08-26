‘Aquí vivo a toda m...’: Así es la casa de Noroña en Tepoztlán que vale 12 mdp (fotos y videos)

Gerardo Fernández Noroña defendió la compra de su casa de 12 millones de pesos y aseguró que la compró en pagos y con sus ingresos.

A pocos días de dejar la presidencia del Senado, Gerardo Fernández Noroña suma una nueva polémica, ahora relacionada con su casa ubicada en Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos.

Noroña, quien recientemente se burló del lugar del PRI en la mesa directiva del Senado, no negó dicha información, e incluso aseguró que es pública y se puede encontrar en su declaración patrimonial; sin embargo, sí mostró molestia con periodistas que en conferencia de prensa cuestionaron su coherencia al obtener bienes de millones de pesos siendo representante de Morena y la 4T.

“Yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero. Yo era franciscano, porque como hijo del pueblo, estábamos bien fregados”, mencionó Noroña, quien además criticó a funcionarios de la oposición por omitir información de sus declaraciones.

Lo cierto es que el presidente del Senado mencionó varias ocasiones el tema de su nueva casa durante años, esto dentro de las videocharlas en sus redes sociales. Incluso cuando tuvo COVID, durante la pandemia, comentó que pasó la mayoría del tiempo en ese lugar.

Noroña tiene un amplio patio en el que, dijo, salía cuando tenía COVID. (YouTube: Gerardo Fernández Noroña)

A finales de junio, cuando comentó que apoyaría a Laura Itzel Castillo si ella decidiera ser la próxima presidenta del Senado, Noroña dijo lo feliz que era viviendo en Tepoztlán, y que definitivamente tiene considerado irse a vivir allá una vez que termine su trayectoria política.

Actualmente vive en el Centro Histórico de la Ciudad de México; sin embargo, mencionó que cada que puede va para Morelos con su familia, y además de estar en su casa, realiza caminatas en bosques.

El espacio en el que Noroña realiza la mayoría de sus videoconferencias es dentro de su casa en Tepoztlán. (YouTube: Gerardo Fernández Noroña)

Así se ve la casa de Noroña en Tepoztlán

Una estatua de Buda, cerámica de Guanajuato, adornos de caballos de la India, artesanías de Olinalá, Guerrero, así como Pátzcuaro, Michoacán, entre otros estados del país, la casa de Noroña está llena de arte, así como de vegetación.

Noroña cuenta con artesanías de diferentes partes del mundo. (YouTube: Gerardo Fernández Noroña)

Se ubica en una zona montañosa de Tepoztlán, y antes de entrar a la sala y recámaras hay jardines, plantas, árboles y terrazas donde Gerardo Fernández Noroña comenta que le gusta pasar el rato libre.

La casa de Noroña tiene una terraza en su parte trasera con decenas de macetas y espacios libres para sus gatos. (YouTube: Gerardo Fernández Noroña)

Se trata de una casa que Noroña, quien también ha sido acusado de viajes lujosos por Europa, le compró a una mujer, quien también le dejó muebles y algunas artesanías; sin embargo, con los años el senador y su pareja le ‘dieron su toque’.

“Soy tan feliz en este lugar, aquí me he recuperado y aquí vivo a toda madre... Y antes de que mande el dron ‘Loretito’ (en referencia al periodista Carlos Loret de Mola), pues ya les enseñé. Para que arda la derecha diciendo tonterías... Para que ardan diciendo: ‘no puedes vivir decorosamente, no es austero’. Confunden los cretinos y mezquinos las políticas públicas con lo que tú hagas con tu dinero”, comentó Noroña sobre sus lujos al presentar la casa cuando todavía la rentaba.

La entrada de la vivienda de Noroña comienza por un camino escalonado con vegetación a los costados. (YouTube: Gerardo Fernández Noroña)

La casa de Gerardo Fernández Noroña cuenta con tres recámaras, una personal y otras dos de invitados. (YouTube: Gerardo Fernández Noroña)

algunas de las características de esta vivienda son: