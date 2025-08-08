‘Lo que puedes pagar con tu ingreso es correcto’: Noroña responde a Alcalde por pedir ‘justa medianía’

Noroña criticó a la presidenta de Morena, Luisa Alcalde, por pedir austeridad a los líderes del partido.

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, señaló las críticas de la dirigencia de Morena hacia funcionarios y líderes morenistas que viajan al extranjero.

Noroña consideró que no se les puede criticar a él y otros dirigentes morenistas que viajan o compran artículos con sus propios recursos, como ha sucedido en semanas recientes tras el viaje de Andrés López Beltrán a Tokio y los señalamientos contra el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, por adquirir calzado de lujo.

“Hoy vi que estaba diciendo alguien de la dirección de Morena, creo, que aunque tengas para pagarte algo, no, no, no. ‘Juárez fue muy claro sobre la decorosa medianía’, ¿o cómo decía (la dirigente de Morena)? Es con base a tu ingreso, la justa medianía, lo que tú puedas pagar con tu ingreso es correcto”, apuntó Noroña en un video.

Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, comentó el jueves 7 de agosto que Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, viajó con sus propios recursos y no cometió ningún acto de corrupción.

No obstante, Alcalde pidió a los líderes de Morena que sean “el ejemplo de la justa medianía”.

“Reforcemos la idea de que nuestros dirigentes, aunque tengan los recursos para ponerse ropa muy cara (…) no hacerlo, porque somos dirigentes de un movimiento”, apuntó.

Las críticas de la oposición se han dirigido hacia Noroña, que viajó a Roma y defendió que el vuelo no le costó al Senado; Ricardo Monreal, que vacacionó en España y dijo que prefería quedar mal con la oposición y no con su esposa; y Mario Delgado, que visitó Portugal, así como contra Andrés López Beltrán, hijo de AMLO, por su viaje a Tokio.

Al respecto del viaje de Andy López Beltrán a Japón, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum comentó que “el poder se ejerce con humildad” y recordó que los morenistas deben apegarse a los principios del partido sobre austeridad y responsabilidad política.

“La gente tiene derecho a visitar uno u otro país, pero nosotros tenemos una responsabilidad política y una responsabilidad que tiene que ver con el movimiento que representamos y los principios que representamos”, expresó Sheinbaum desde su conferencia matutina el 28 de julio.