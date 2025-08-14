¿A quién le dejará Noroña la presidencia del Senado? Morena explica cómo definirán candidatura

Morena delineó algunas reglas para la selección de la senadora que sea presidenta de la Mesa Directiva del Senado, en sucesión a Gerardo Fernández Noroña, quien termina su gestión a finales de agosto.

Ignacio Mier, senador de Morena, explicó algunos puntos clave de la propuesta que lanzarán para que alguna de sus legisladoras sea la nueva presidenta del Senado, luego de que dijeran a Noroña que no continuará por principio de equidad, y a fin de que se alterne el cargo por género cada año.

“Tiene que ser una mujer... Hay varias compañeras... Hay tres compañeras”, confirmó Mier, quien además explicó que quienes busquen un cargo deben cumplir con las reglas internas de Morena y alidos.

¿Cómo definirán a la nueva presidenta del Senado en Morena?

Ignacio Mier explicó que ya hay acercamientos y diálogos internos, y se espera que de a poco se construya una candidatura para los integrantes de la fórmula que irá a la mesa directiva del Senado.

El objetivo, según el senador, es llegar a su reunión plenaria del 28 de agosto con la propuesta definitiva, aunque aún sondean a las alternativas para representarlos.

Una de las primeras condiciones que pusieron es que, quien busque la presidencia del Senado, no pueda aspirar a algún cargo público para las próximas elecciones.

“Lo que sí estamos de acuerdo es que quienes tengan una aspiración para el proceso electoral inmediato no participe para preservar los principios de equidad en la contienda”, comentó Mier.

¿Quiénes son las alternativas para suplir a Noroña como presidente del Senado?

Actualmente, Morena tendría tres alternativas para la elección de la nueva presidenta del Senado, una de ellas con el respaldo total de Gerardo Fernández Noroña.

Guadalupe Chavira

El ‘destape’ más reciente fue el de Guadalupe Chavira, senadora de Morena que dijo que no está en sus intenciones ‘bajarse’ de la búsqueda por ser presidenta del Senado, y que trabajará para dar una proupuesta que al interior del partido guste para que la elijan.

Verónica Camino

Verónica Noemí Camino Farjat, senadora de Morena, dijo a inicios de julio que está interesada en ser la presidenta de la Cámara Alta, y aseguró que así como ella, sus compañeras están en todo su derecho de participar en la contienda.

“Todas las mujeres que están en mi bancada y de otras bancadas son muy capaces”, mencionó Camino Farjat a inicios de julio, con lo que alentó a sus compañeras a participar por la presidencia del Senado, con el objetivo de que la competencia sea “pareja”.

Laura Itzel Castillo

Primero nominada por el propio Gerardo Fernández Noroña, Laura Itzel Castillo es una de las figuras ‘legendarias’ de la izquierda en México.

Recientemente aseguró que sería un honor presidir la mesa directiva del Senado, aunque reconoció que no hay nada definido.

Fue fundadora del PRD, el Partido Mexicano Socialista, y formó parte de otras corrientes de izquierda durante décadas, para ahora afianzarse como una figura de confianza de Morena, luego de años de trabajar en conjunto con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, de quien fue coordinadora de campaña en las elecciones de 2006, además de que fue secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda cuando el exmandatario fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Otros cargos destacables que tuvo fue la dirección del RTP en la gestión de Miguel Ángel Mancera, así como consejera independiente del Consejo de Administración de Pemex.