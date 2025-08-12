Senadora suplente de Morena se disculpa tras evadir alcoholímetro: ‘Los actos no reflejan al movimiento’

Después de que Nathaly Chávez, senadora suplente de Morena, intentara evadir una prueba de alcoholímetro, este martes 12 de agosto la funcionaria ofreció disculpas a los oaxaqueños, asegurando que sus acciones no representan los valores del movimiento de la Cuarta Transformación.

Chávez, quien es suplente de la senadora Luisa Córtes, utilizó su cuenta de X para ofrecer una disculpa pública luego de que durante el fin de semana se difundiera en redes sociales un video donde intenta evadir la prueba del alcoholímetro.

“El día de ayer por la noche se viralizó un video que, lamentablemente, me coloca en una situación incómoda ya conocida por todos. Quise realizar este video, en primer lugar, para ofrecer una disculpa a todos los ciudadanos y, principalmente, a los habitantes del pueblo de Oaxaca”, se escucha en su mensaje.

Su declaración se produjo luego de que la senadora suplente de Morena fuera detenida al intentar evadir una prueba de alcoholímetro. Durante el intercambio con los policías, la morenista presumió su condición de legisladora y mencionó que cuenta con fuero.

Ante esta situación, Chávez también pidió disculpas a la senadora Luisa Cortés, quien se ha visto afectada por los ataques mediáticos.

“Quiero ofrecer una disculpa sincera a la senadora Luisa Cortés García, quien lamentablemente ha sido la persona que ha sufrido todos los ataques mediáticos, cuando las acciones únicamente han sido responsabilidad mía”, expresó.

La suplente de Morena señaló que la senadora Cortés ha caminado por más de 20 años en las comunidades y pueblos indígenas, por lo que exhortó a la población a evitar el golpeteo político.

“Les pido que estas acciones que yo cometí no sirvan como pretexto para golpear políticamente a una persona que ha trabajado para su pueblo, que ha cumplido con los ideales de no robar, de no mentir y de no traicionar, que es una persona responsable y honesta”, dijo.

En este sentido, Chávez se comprometió a reflexionar sobre sus actos y a esforzarse por ser una mejor persona.

¿Qué sabemos del caso de Nathaly Chávez, suplente que evadió el alcoholímetro?

Nathaly Chávez, suplente de senadora por Morena, fue detenida tras intentar evadir una prueba de alcoholímetro.

En un video difundido en redes sociales, la funcionaria defendió su condición de legisladora para evitar la revisión, argumentando que goza de fuero.

“Les guste o no, vengamos como vengamos, hay gente que tenemos fuero. Yo soy senadora, no diputada federal ni estatal. Soy suplente, pero soy senadora, a fin de cuentas soy senadora (…) Yo gané por votos y soy suplente de senadora, entonces ustedes no pueden revisar vehículos de senadores, quieran o no, vengamos pedos o no vengamos pedos, no pueden hacerlo”, afirmó Chávez en el video.

El Gobierno de Oaxaca, como en otras entidades, aplica el Operativo Alcoholímetro para prevenir accidentes viales, salvar vidas y evitar daños materiales.

Al ser arrestada por manejar bajo los efectos del alcohol, la persona enfrenta multas, la retención del vehículo y se notifica a un familiar. Las multas pueden ir desde los mil 200 a los 3 mil 600 pesos.