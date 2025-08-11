Nathaly Chávez, senadora suplente de Morena, cae en alcoholímetro: ‘Hay gente que tenemos fuero’

La senadora suplente Nathaly Chávez intentó "librarse" del alcoholímetro argumentando que es legisladora y tiene fuero.

Nathaly Chávez, senadora suplente de Morena, intentó evitar un alcoholímetro y fue detenida; durante el intercambio con policías, presumió que es legisladora y que tiene fuero.

“Les guste o no les guste; vengamos como vengamos hay gente que tenemos fuero. Yo soy senadora, no soy diputada ni federal ni estatal. Soy suplente, pero soy senadora, a fin de cuentas soy senadora (…) Yo gané por votos y soy suplente de senadora, entonces, ustedes no pueden revisar vehículos de senadores, quieran o no, vengamos pedos o no vengamos pedos, no pueden hacerlo”, dijo la legisladora suplente en un video que fue compartido en redes sociales.

Nathaly Viridiana Chávez García es senadora suplente de Luisa Cortés García, por el partido de Morena, para la actual LXVI Legislatura (2024-2027).

El gobierno de Oaxaca aplica su programa de Operativo Alcoholímetro, al igual que en otras entidades, como estrategia para prevenir accidentes viales, pérdidas de vidas humanas y daños materiales.

Estos operativos se realizan con la supervisión de la Policía Vial y de acuerdo con el reglamento de tránsito y vialidad estatal.

Cuando una persona es detenida por conducir en estado de ebriedad, se aplican multas, se retiene el vehículo y se contacta a un familiar de la persona arrestada.

En Oaxaca capital y la zona conurbada, la autoridad responsable de los operativos del alcoholímetro es la Dirección de Tránsito Municipal correspondiente y la multa por manejar bajo los efectos del alcohol van de los mil 200 a los 3 mil 600 pesos.

¿Qué es el fuero legislativo y para qué sirve?

La inmunidad parlamentaria, también conocida como fuero legislativo, es una figura jurídica que brinda una protección legal a legisladores (diputados y senadores) durante el ejercicio de sus funciones en caso de flagrancia.

“El objetivo de esta figura es dotar de independencia y libertad necesaria a los legisladores en el ejercicio de sus encargos por sus opiniones y votos emitidos dentro y fuera de los recintos legislativos”, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL).

Esto quiere decir que el fuero constitucional “cubre” a legisladores para que en el ejercicio de sus funciones puedan estar blindados ante persecuciones judiciales, arrestos o detenciones en razón de sus discursos, mociones y votos emitidos.

Sin embargo, las y los legisladores sí están sujetos a la responsabilidad civil: Según el SIL, “se les puede demandar por la realización u omisión de actos o el incumplimiento de obligaciones señaladas en el Código Civil”, un ejemplo de ello son los operativos de tránsito.

Por ello, el fuero no protege a senadoras ni diputados de ser multados por infracciones de tránsito e incluso se establece que tienen la obligación de reparar daños u otorgar indemnizaciones.